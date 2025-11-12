Adiós a tu móvil si viajas en avión: la norma de los aeropuertos que casi nadie conoce y puede fastidiar tu viaje

Puedes quedarte sin móvil si viajas en avión, hay una norma de los aeropuertos que quizás desconoces y es clave para viajar en estos tiempos que corren. Podemos descubrir en esencia lo que se ha convertido hoy en día en viajar en avión. Es hora de establecer una serie de normas que pueden afectarnos de lleno y sin duda alguna, acabarán siendo las que nos alejarán de lo más evidente. Ese viaje en avión puede quedar truncado por un móvil que acabará en las manos equivocadas.

Debemos tener en cuenta que el teléfono es una herramienta de comunicación que debe convertirse en una realidad, esté donde esté. Además de poder hablar con todo el mundo, lo debemos poder mostrar y quizás hasta descubrir lo mejor de una serie de cambios que son esenciales en estos tiempos que corren. Será el momento de empezar a preocuparse por una norma que nos fastidiará más de un viaje. Un cambio que influye en la seguridad de todos y que cada vez implementan más líneas aéreas, sin saberlo te puedes quedar sin teléfono por un simple error.

Si viajas en avión cuidado con tu móvil

Existen unas normas básicas cuando viajamos en avión. Teniendo en cuenta que es una herramienta de comunicación que puede influir en los elementos que permiten a los pilotos controlar correctamente el avión, para muchos, es importante tener en cuenta que los datos móviles deben apagarse.

Ese modo avión que todos conocemos puede ser esencial, pero no es lo único en lo que se fijan las personas que deben cuidar del pasaje y de la seguridad de todos los que viajamos en este medio. Deberemos estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es por este motivo por el que tocará saber en todo momento qué es lo que debemos empezar a ver llegar de una manera diferente, con este viaje que tiene unos elementos y detalles que los expertos en seguridad conocen. Hay un factor del teléfono que nadie te dice y que es uno de los que se fijan, aunque tú no lo veas.

Todo teléfono móvil debe estar encendido o de lo contrario pensarán que es un dispositivo falso. Ante tal situación, por seguridad, pueden quedarse con este dispositivo sin previo aviso.

Esta norma de los aeropuertos casi nadie la conoce y puede fastidiarte

Quedarte sin teléfono es algo que puede pasar y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en la manera en la que evitaremos estas prohibiciones que pueden golpearnos de lleno. Será mejor que a partir de ahora viajes con algo de batería que te permita encender el teléfono o será complicado que te tomen en serio.

Tal y como explican desde el medio Daily Mail: «Se ha advertido a los viajeros sobre una regla de teléfono móvil pasada por alto en los aeropuertos. Su teléfono podría ser confiscado si no cumple con la regulación. Es tan simple como asegurarse de que su dispositivo tenga suficiente batería para poder encenderse. Las aerolíneas permiten ciertos dispositivos electrónicos en el equipaje de mano, como teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas».

Siguiendo con la misma explicación: «Ya sea que esté tomando solo un dispositivo o una carga completa de ellos, deberá asegurarse de que estén cargados antes de pasar por seguridad. Si alguno de ellos tiene una batería agotada, podría enfrentarse a consecuencias, lo último que alguien quiere antes de un vuelo. El personal de seguridad de los aeropuertos puede pedirle que encienda sus dispositivos y los confisque si no puede, ya que las autoridades pueden considerar que un dispositivo que no funciona es un riesgo para la seguridad. El sitio web de GOV.UK explica: «Asegúrese de que sus dispositivos electrónicos estén cargados antes de viajar. Si su dispositivo no se enciende cuando se le solicita, no se le permitirá llevarlo al avión».

No es algo nuevo sino que lleva tiempo estando presente: «La mayoría de las aerolíneas hacen cumplir estas reglas, incluidas compañías aéreas como Ryanair y EasyJet. British Airways explica: «Generalmente puede llevar artículos eléctricos y electrónicos en mano o equipaje facturado, pero debe seguir instrucciones de seguridad específicas. «El personal de seguridad del aeropuerto puede pedirle que encienda dispositivos electrónicos o alimentados por batería, como teléfonos, tabletas, libros electrónicos y computadoras portátiles, para demostrar que funcionan». El sitio web de BA dice: «Si no puedes hacer esto, no podrás llevar tu dispositivo contigo. Por favor, asegúrese de que cualquier artículo en su equipaje de mano esté completamente cargado y encendido antes de llegar al aeropuerto. «Si su dispositivo no está cargado, colóquelo en su equipaje facturado. «Si se está conectando, asegúrese de no agotar la energía de sus dispositivos durante la primera parte de su viaje, ya que los puntos de carga en los aeropuertos pueden ser muy limitados y puede necesitar un adaptador».