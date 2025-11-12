Probé la teoría de ser la última en bajar del avión y esto fue lo que pasó: funcionó

Una usuaria de las redes sociales se ha hecho viral tras publicar un vídeo en el que relata su experiencia tras decidir bajar última de un avión. La secuencia de imágenes cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios de ciudadanos que han querido opinar sobre la decisión de esta viajera que se tomó con mucha calma el proceso de bajar del avión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el vídeo viral del momento.

Esto es un clásico a la hora de abandonar un avión después de un vuelo: bajar lo más rápido posible para poner pie en tierra. En muchas ocasiones, la necesidad de abandonar el avión o simplemente el hecho de llegar tarde a otra escala hace que los pasajeros de este vehículo vayan a toda prisa para poner rumbo a las escaleras. Es más, muchos rompen el protocolo e inician el trayecto a la salida antes de lo que dictan las azafatas.

Porque desembarcar un avión no es sencillo, y más los grandes trasatlánticos de los cielos, que suelen realizar grandes trayectos. El primer mandamiento para ello es esperar el turno a que los pasajeros que están en las primeras filas vayan abandonando el avión y así sucesivamente. Por desgracia, muchas personas rompen este protocolo y se meten en una cola creando un gran desbarajuste. Sobre este tema, una pasajera se ha hecho viral en las redes sociales tras contar su experiencia de lo que pasó antes de bajar en avión.

La historia de una pasajera al bajar del avión

Alejandra Gregorio es la usuaria de las redes sociales que ha publicado un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales. «Probé la teoría de ser la última en bajar del avión», cuenta esta viajera en el vídeo en el que explica en una secuencia de imágenes todo lo que pasó cuando decidió quedarse la última en el avión tras finalizar un viaje.

A diferencia del centenar de personas que decidieron bajar del avión a toda prisa, @alegrego9, como así se hace llamar en la red social TikTok, decidió quedarse sentada en su sitio y esperar a que desembarcaran el resto de viajeros. Esto es grabado en vídeo por esta usuaria de las redes sociales antes de pasar a la imagen que resume una decisión que «funcionó».

En la última imagen se puede ver a Alejandra sentada en el asiento del piloto del avión y junto a toda la tripulación, que también posó sonriente con esta viajera que parece que tomó la decisión adecuada. Así que ya sabe, si tiene la paciencia y el tiempo necesario para bajarse el último del avión, puede tener el premio de una buena fotografía o vídeo que puede ser viral en las redes sociales.