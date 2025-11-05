Varios heridos al estrellarse un avión de carga en un aeropuerto de Kentucky (EEUU)

Un avión de carga de la compañía UPS se ha estrellado al poco de despegar desde el aeropuerto Mohamed Ali en Louisville, en el estado de Kentucky (EEUU), causando una gran línea de fuego en la zona cercana al aeródromo, lo que ha provocado una enorme humareda, que ha obligado a las autoridades a decretar una zona de seguridad con un radio de cinco millas ante la contaminación del aire.

El aparato estrellado es un McDonnell Douglas MD-11F que acababa de despegar con destino a Honolulu, Hawaii. Varios equipos de emergencia llegaron con rapidez al lugar del accidente y la Policía ha informado de varios heridos hasta el momento, sin confirmarse víctimas.