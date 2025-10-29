Toda la verdad sobre lo que pasa con las heces de los baños de un avión, según un piloto

Uno de los grandes misterios de la humanidad es qué pasa con las heces en los baños de un avión, un piloto nos da una esperada y sorprendente respuesta. Viajar en avión se ha convertido en un hábito cada vez más común. Por lo que, quizás, deberemos empezar a descubrir lo que puede pasar cuando nos movemos en este medio de transporte, pero también como personas que comparten el mismo espacio con los aviones.

Los trayectos largos son cada vez más frecuentes, por lo que, quizás tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca. Es hora de aprovechar cada elemento que nos rodea, de una manera que quizás nos costará creer. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede convertirse en un punto en nuestra contra. Estaremos muy pendientes de un elemento natural que en un avión puede suponer un problema, el lugar al que van las heces.

Un piloto desvela el gran misterio

Los pilotos son los encargados de trasladar a las personas de un sitio a otro. Su trabajo implica moverse por el mundo y hacerlo con un medio de transporte que conocen muy bien. No hay excusas que valgan y menos cuando estamos ante un medio que va cobrando protagonismo.

Cada vez son más frecuentes estos viajes por lo que, no es de extrañar que la demanda de pilotos o el trabajo que realizan va siendo cada vez más y más inesperado. Son tiempos de saber cómo viven estos expertos en su oficina, ese avión es el lugar donde trabajan y pasan más y más horas.

Es importante conocer algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará a conocer el final de uno de los misterios más grandes de la humanidad. Conocer el lugar al que van las heces, sólidas u otro elemento líquido que también suele hacerse en el avión.

Son muchas horas de vuelo y una serie de detalles que nos hacen descubrir la forma de ganar comodidad en un avión. Desde que hemos descubierto el lugar que ocupan estos elementos, quizás nos hemos quedado más tranquilos.

Esto es lo que pasa con las heces de los baños de un avión

Las heces que depositamos en los baños de un avión siguen un recorrido que nos ha desvelado este piloto experto. Sufren las consecuencias de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos díuas en los que quizás nos apetezca viajar.

Tal y como nos explican los expertos de Losporques: «En los aviones, el inodoro es como los que tenemos en casa, salvo que en vez de tirar de la cadena, apretamos un botoncito. Al hacerlo, se limpia el inodoro con unos líquidos químicos, llevándose todos los desechos. Para ello se utiliza un sistema de bombas o succión. ¿Y qué le ocurre a todos esos desechos? Pues siento deciros que no, no se tiran al exterior. Lo que se hace es licuarlos y llevarlos a un depósito que tiene el avión para almacenarlo durante el vuelo. Después, al llegar a tierra, un camión se encargaría de vaciar su contenido».

Algo que quizás decepcione un poco, pero estos deshechos son tratados en tierra y no caen del cielo, podrían ser todo un peligro que todos. Un cambio de tendencia que sin duda alguna, se convertirá en esencial. Algo que quizás también nos preocupe es qué pasa para los que vuelan más allá, en el espacio, la situación puede ser incluso más preocupante. Siguiendo los mismos expertos: «Para empezar, al hacer pis, éste no caería hacia abajo, sino que se quedaría flotando en forma de gotitas por la ingravidez. Vaya guarrada, no? Así que, nuestro primer cometido sería cómo hacer para llevar la orina al depósito, que hace las veces de inodoro. Para ello, los astronautas usan una manguera, con un adaptador personal, para que no se escape nada y evitar que se llene la ISS (Estación Espacial Internacional) de orín. ¿Y en el caso de las chicas? Pues más de lo mismo, salvo que usan un adaptador diferente. Para facilitar las cosas, esta manguera ejerce una pequeña succión, asegurándose así de que todo va a su sitio».

Por lo que, a partir de ahora y al viajar por el mundo, vamos a saber qué pasa con unos excrementos que llegan a tierra de nuevo. No caen del cielo y quizás causen estragos, tienen un mecanismo de funcionamiento preparado para recorrer distancias largas.