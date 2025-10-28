Este es el plato de ducha de resina extraplano que está arrasando en ventas en Bricodepot ¡y ahora está rebajadísimo!

Llevas tiempo dándole vueltas y quieres darle un cambio de aire a tu baño. Hay una pieza fundamental para conseguirlo, y es la ducha. Por eso estás aquí y por eso no te vas a ir de aquí sin comprar el plato de ducha Baño Total Niza+, porque no solo es elegante, también es seguro, conserva su aspecto original durante mucho tiempo y, para rematar, está rebajado a solo 169 € frente a los más de 211 € que suele costar. ¡Es una ganga!

Hecho en resina y con diseño extraplano, con unas medidas de 140 x 70 cm con solo 3 cm de alto, este plato de ducha está pensado para cualquier baño en el que se quiera apostar por el estilo vanguardista, por la accesibilidad y la seguridad. Es una apuesta segura.

Por qué lo recomendamos

Está hecho en resina y carga mineral de primera calidad, con un recubrimiento Gel Coat.

Tiene el certificado Antideslizante C3, la máxima puntuación posible en materia de seguridad, y clase 1 en durabilidad. Con garantía de 3 años.

Solo tiene 3 cm de altura, queda prácticamente a ras de suelo.

Incluye la válvula y rejilla de acero inoxidable.

Plato de ducha Baño Total Niza+

Una de las grandes sorpresas que te vas a llevar con el plato de ducha Baño Total Niza+ la verás con el tiempo, porque ni pierde color ni acumula cal. Siempre mantiene su aspecto original gracias al tratamiento antibacteriano y antiquímicos que tiene, conservando esa textura de pizarra suave que le da elegancia a la par que naturalidad. Y que, de hecho, es lo que refuerza la adherencia que lo hace tan seguro incluso cuando está empapado. Es segurísimo, y además está pensado para la accesibilidad, ya que no crea escalón y facilita el acceso a personas con movilidad reducida. Lo tiene absolutamente todo pensado.

Es el plato de ducha que no puede faltar en ningún baño moderno, muy fácil de mantener y con garantía de 3 años para que puedas despreocuparte. Se mantiene siempre como nuevo, te da seguridad y un toque de estilo único.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo que más gusta a quienes tienen este plato de ducha de resina es su fácil instalación y su elegante acabado, ya que da un toque mucho más especial al aseo o cuarto de baño. Otro punto que destacan es su superficie ligeramente rugosa, ya que da mucha más seguridad y evita resbalones. Están encantados con él.

Comprar en Bricodepot por ( 211,25 € ) 169 €

Comprándolo con esta oferta de Bricodepot disfrutarás de su envío gratuito a pie de calle, aunque con un plazo de entrega de entre 17 y 20 días hábiles. ¿Vas a dejarlo escapar?

