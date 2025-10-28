Este es el plato de ducha de resina extraplano que está arrasando en ventas en Bricodepot ¡y ahora está rebajadísimo!

Con solo 3 cm de altura y unas medidas de 140 x 70 centímetros, este plato de ducha de Baño Total es justo lo que tu baño necesita. ¡Hazte con él!

Las 10 mejores toallas de baño absorbentes del 2024

Plato de ducha Baño Total Niza+
Plato de ducha Baño Total Niza+

Llevas tiempo dándole vueltas y quieres darle un cambio de aire a tu baño. Hay una pieza fundamental para conseguirlo, y es la ducha. Por eso estás aquí y por eso no te vas a ir de aquí sin comprar el plato de ducha Baño Total Niza+, porque no solo es elegante, también es seguro, conserva su aspecto original durante mucho tiempo y, para rematar, está rebajado a solo 169 € frente a los más de 211 € que suele costar. ¡Es una ganga!

Hecho en resina y con diseño extraplano, con unas medidas de 140 x 70 cm con solo 3 cm de alto, este plato de ducha está pensado para cualquier baño en el que se quiera apostar por el estilo vanguardista, por la accesibilidad y la seguridad. Es una apuesta segura.

Por qué lo recomendamos

  • Está hecho en resina y carga mineral de primera calidad, con un recubrimiento Gel Coat.
  • Tiene el certificado Antideslizante C3, la máxima puntuación posible en materia de seguridad, y clase 1 en durabilidad. Con garantía de 3 años.
  • Solo tiene 3 cm de altura, queda prácticamente a ras de suelo.
  • Incluye la válvula y rejilla de acero inoxidable.

Comprar en Bricodepot por (211,25 €) 169 €

Plato de ducha Baño Total Niza+

Plato de ducha Baño Total Niza+

Una de las grandes sorpresas que te vas a llevar con el plato de ducha Baño Total Niza+ la verás con el tiempo, porque ni pierde color ni acumula cal. Siempre mantiene su aspecto original gracias al tratamiento antibacteriano y antiquímicos que tiene, conservando esa textura de pizarra suave que le da elegancia a la par que naturalidad. Y que, de hecho, es lo que refuerza la adherencia que lo hace tan seguro incluso cuando está empapado. Es segurísimo, y además está pensado para la accesibilidad, ya que no crea escalón y facilita el acceso a personas con movilidad reducida. Lo tiene absolutamente todo pensado.

Es el plato de ducha que no puede faltar en ningún baño moderno, muy fácil de mantener y con garantía de 3 años para que puedas despreocuparte. Se mantiene siempre como nuevo, te da seguridad y un toque de estilo único.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo que más gusta a quienes tienen este plato de ducha de resina es su fácil instalación y su elegante acabado, ya que da un toque mucho más especial al aseo o cuarto de baño. Otro punto que destacan es su superficie ligeramente rugosa, ya que da mucha más seguridad y evita resbalones. Están encantados con él.

Comprar en Bricodepot por (211,25 €) 169 €

 

Comprándolo con esta oferta de Bricodepot disfrutarás de su envío gratuito a pie de calle, aunque con un plazo de entrega de entre 17 y 20 días hábiles. ¿Vas a dejarlo escapar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

Lo más visto en Okdiario

OkShopping Okdiario

Lo más visto en OkShopping

Lo más visto

Lo último en OkShopping