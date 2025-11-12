Barcelona en el punto de mira del METEOCAT: hay que prepararse para lo que llega a partir de este día

Hay que prepararse para lo que llega a partir de este día, Barcelona está en el punto de mira de METEOCAT. Tenemos por delante una serie de novedades que parece que llegan a toda velocidad en cuanto al tiempo se refiere. Debemos estar preparados para lo peor, con algunos fenómenos que parece que aparecen de forma continuada y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber un poco más qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

En el punto de mira de METEOCAT está Barcelona

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo con intervalos de nubes de tipo bajo en el litoral y prelitoral y cielo poco nuboso con nubosidad alta en el resto. Hay probabilidad de brumas y bancos de niebla a primeras y últimas horas en el litoral y prelitoral y posible polvo en suspensión en general en las horas centrales. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable; máximas en ascenso en la Depresión Central y con ligeras variaciones en el resto. Viento flojo de componente este en general y del sur en el Pirineo; habrá intervalos de intensidad moderada en la mitad sur durante la segunda mitad del día y probables rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, que no se descartan en el Valle de Arán». Las alertas estarán activadas: «Rachas de viento del sur muy fuertes en cotas altas del Pirineo, que no se descartan en el Valle de Arán».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Un frente asociado a la borrasca Claudia quedará estacionario en el oeste peninsular, dejando cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio occidental de la Península y abundante nubosidad alta en el resto así como en Baleares. Se espera que las precipitaciones sean fuertes y persistentes en el oeste y sur de Galicia, además de ir con tormentas ocasionales, sin descartar tampoco acumulados significativos en el extremo occidental del sistema Central y cordillera Cantábrica. Asimismo, el propio frente afectará a las islas Canarias con cielos cubiertos y abundantes precipitaciones con tormenta en las islas occidentales, las que se prevén persistentes y fuertes, incluso locamente muy fuertes. Al final acabarán afectando a Gran Canaria, sin esperarse en el extremo este del archipiélago con intervalos nubosos. Bancos de niebla matinales dispersos en Mallorca, Ebro, y extremo oriental peninsular; con brumas frontales en el noroeste y en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en Galicia y comarcas aledañas, predominando los ascensos en el resto del país que serán localmente notables en el centro peninsular y alto Guadalquivir. Mínimas en descenso en el norte de Castilla y León, con pocos cambios en el resto del tercio noroeste y en aumento en el resto, notables en regiones de la meseta Sur, Andalucía y en Ampurdán. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo».