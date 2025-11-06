La AEMET lanza aviso naranja y enciende todas las alarmas: «Peligro importante…»

El aviso naranja que activa la AEMET enciende todas las alarmas, será mejor que nos preparemos ante un peligro importante que puede cambiarlo todo. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que marcará estos días. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Es hora de saber qué puede pasar cuando llegamos a un momento en el que el tiempo puede convertirse en protagonista. Hemos vivido un otoño con unas temperaturas que en gran parte del país se han convertido en una realidad que puede afectarnos de lleno. Será el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de unas novedades destacadas que pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Enciende todas las alarmas ante un peligro importante

Esta recta final de la semana la vemos a tener que afrontar con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Será la hora de ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Serán momentos de afrontar un marcado cambio que puede materializarse de una manera muy diferente a como esperaríamos.

Llega un peligro importante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos próximos días. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que nos afectarán de lleno y que pueden acabar siendo claves.

Es hora de ver ese peligro importante que llega y que puede seguir en unos días en los que las lluvias se transformarán por completo. Siendo un elemento abundante y de gran impacto que puede convertirse en una alerta amarilla en gran parte del territorio.

La AEMET activa la alerta amarilla ante lo que llega hoy

La previsión del tiempo de la AEMET nos indica la presencia de lluvias abundantes que obligarán activar la alerta amarilla en gran parte del país. Tenemos por delante una situación del todo inesperada que puede cambiarlo todo, en estos días en los que el cambio nos traerá de golpe el otoño más duro.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su web: «La llegada de un nuevo frente dejará cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados, menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste peninsular. En Galicia se esperan chubascos acompañados ocasionalmente por tormentas y posible granizo que podrán ser localmente fuertes en la primera mitad del día en las Rías Baixas y oeste de A Coruña y dar lugar a acumulaciones significativas. También se esperan precipitaciones persistentes que podrán dar lugar a acumulaciones abundantes en áreas del Cantábrico oriental y zonas de montaña de la mitad norte. Por la tarde serán probables tormentas ocasionales en el interior peninsular. En el nordeste podrá quedar restos de inestabilidad con precipitaciones que con cierta incertidumbre se darán en Cataluña. En Canarias intervalos nubosos con posibles precipitaciones en los nortes de las islas. Bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña y brumas frontales. Descenso de las temperaturas máximas en depresiones del interior peninsular y en Baleares y en ascenso en el resto. Predominio de ligeros descensos de las temperaturas mínimas que serán más intensos en la mitad oriental y Baleares. En Canarias, temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Vientos en general del suroeste y oeste en la Península y Baleares con intervalos de moderado excepto en interiores del noreste que serán menos intensos. Soplará del sur rolando a oeste en Galicia y Cantábrico con intervalos de fuerte en litorales gallegos durante la madrugada, con probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, y en litorales del Cantábrico durante la tarde. Viento flojo del norte en el Golfo de Cádiz rolando a oeste y aumentando a moderado. Soplará moderado del oeste en el área sur del mediterráneo y moderado del noroeste tendiendo a flojo variable en el resto. Alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «En el noreste peninsular y Baleares probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lleida. Notable descenso de las máximas en amplias áreas de la Península e incluso de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Rachas muy fuertes de componente oeste en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular».