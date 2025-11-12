La Eurocopa 2028 se jugará en Reino Unido e Irlanda del 9 de junio al 9 de julio con final en Wembley

La UEFA ha dado a conocer este miércoles que la Eurocopa de 2028 se celebrará en Reino Unido e Irlanda del 9 de junio al 9 de julio de dicho año, con partido inaugural en Cardiff y final en Wembley. España es la vigente campeona y dentro de tres temporadas tratará de defender su corona con una generación espectacular de jugadores.

El organismo del fútbol europeo también ha comunicado las sedes del torneo, que serán las siguientes: Estadio Nacional de Gales (seis partidos), Dublín Arena (siete), Hampden Park de Glasgow (seis), St. James’ Park de Newcastle (cinco), Manchester City Stadium (cinco), Everton Stadium de Liverpool (cinco), Villa Park de Birmingham (cuatro), Tottenham Stadium de Londres (cinco), Wembley (ocho).

Nuevamente, se repetirá el formato de 24 selecciones. Cada ciudad sede acogerá como mínimo a dos grupos diferentes, lo que garantizará que los aficionados locales tengan la oportunidad de ver una gran variedad de equipos.

La UEFA también ha confirmado tres horarios de inicio para el torneo: 15:00 horas, 18:00 y 21:00. La final se jugará el 9 de julio en Wembley a las 18:00. El organismo dará a conocer los detalles completos de cada jornada tras el sorteo final del torneo en 2027.

La marca de la Eurocopa se reveló a los aficionados de forma espectacular esta miércoles, concretamente a las 20:28 hora local, en las gigantescas pantallas de Piccadilly Lights, en el corazón del emblemático Piccadilly Circus de Londres.

Simultáneamente, en todo Reino Unido e Irlanda, el nuevo logotipo, así como los logotipos de las ciudades anfitrionas, se mostraron en eventos locales, incluyendo proyecciones de luz en lugares emblemáticos y pantallas digitales en los centros de las ciudades.

Cuándo se sortea la Eurocopa 2028

El sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa se celebrará en Belfast (Irlanda del Norte) el 6 de diciembre de 2026. Este evento tan esperado, que definirá el camino de todas las selecciones participantes hacia la fase final, tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones.