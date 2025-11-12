Manuel Domínguez (PP) recuerda al PSOE los «negocios oscuros» de la trama Koldo en Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha reprochado este martes al PSOE los “negocios oscuros” que, según afirmó, la trama PSOE llevó a cabo en el archipiélago en plena pandemia, y ha acusado a los socialistas de “defender y aplaudir una gran mentira”.

En un tenso cara a cara con la presidenta del Grupo Socialista durante la sesión de control del Parlamento, Domínguez instó a los socialistas a “pedir perdón” por las supuestas “mentiras” que, a su juicio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habría vertido en las comisiones de investigación.

“Muchos no le conocíamos; me lo habían comentado, pero nunca imaginé que fuera cierto que pudiera mentir a todos los españoles en una comisión de investigación”, afirmó.

El vicepresidente criticó que se le acuse de tener “cara” cuando —recordó— el PSOE situó “a Tito Berni y a su sobrino” al frente de la Dirección General de Ganadería. Además, ironizó sobre la “falta de comprensión lectora” de Fierro, al subrayar que el Gobierno central solo ha ejecutado el 6,6% de los fondos europeos en materia de vivienda, y defendió que los presupuestos autonómicos de 2026 son “continuistas”, como había adelantado su departamento.

Por su parte, la portavoz socialista Nira Fierro replicó que las cuentas del próximo año “no responden a las necesidades de la ciudadanía”, especialmente cuando —dijo— el Ejecutivo deja sin ejecutar hasta 2.400 millones de euros. Denunció además el “maquillaje mediático” del Gobierno, que, a su juicio, no puede ocultar “la realidad que viven cientos de miles de canarios y canarias”.

La dirigente socialista acusó al Ejecutivo de “no solo no gastar el dinero, sino además falsear los datos”, como —afirmó— ocurre en dependencia o sanidad. Tildó esa gestión de “política inhumana y absolutamente miserable” y concluyó que, en realidad, “quienes sobran son ustedes”.

Fierro cerró su intervención reivindicando la honradez de Torres y acusando a Domínguez de desacreditarse sesión tras sesión. “Usted da pena en cada control. No tiene nada mejor que decir”, sentenció.