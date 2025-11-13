Ángel Nozal abandona el PP en pleno escándalo por su gestión de una urbanización en Cabopino

Ángel Nozal, ex alcalde popular de Mijas y uno de los referentes del municipalismo del PP en la provincia de Málaga, anunció su salida de la formación tras 43 años de militancia. Nozal fundamenta su marcha en “profundas discrepancias con la gestión del actual equipo de gobierno”, liderado por Ana Mata.

Un adiós con inconfundible aroma a puñalada política. El ex alcalde, señalado en su día por las polémicas en torno a la gestión de una urbanización en Cabopino —en la que él y su mujer figuraban como administradores—, sostiene ahora que se marcha “por principios”. Nozal, que ha sido noticia por las acusaciones y controversias relativas a supuestas irregularidades contables y contractuales vinculadas a la administración de esa urbanización marbellí, ha vendido su salida como un gesto de coherencia.

El dirigente popular comunicó su decisión mediante una carta enviada a militantes y afiliados del PP de Mijas. Nozal recuerda en su misiva su largo recorrido dentro del partido: 12 años como secretario local, 20 como presidente, 24 como concejal y un mandato como alcalde entre 2011 y 2015, cuando el PP logró la mayoría absoluta en el municipio.

En su despedida, agradece a la militancia “el apoyo” recibido durante décadas, pero admite que no puede continuar dentro del proyecto actual. “La deriva de este gobierno es opuesta a mis principios”. El veterano dirigente lamenta igualmente “la actitud” del grupo municipal popular, a la que califica de contraria a su forma de entender la acción política.

“La deriva de este gobierno, la gestión en estos dos años y la actitud del grupo municipal son en muchos casos diametralmente opuestos a mis principios y a mi forma de hacer las cosas”, asegura en su escrito.