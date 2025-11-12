Un estadounidense que vive en España tarda 30 minutos en abrir una botella común: “Nunca la había visto”

De Estados Unidos a España hay unos 5.500 kilómetros de océano Atlántico, varias horas de vuelo, y también muchas diferencias culturales: el idioma, los horarios, las costumbres. Pero lo curioso es que, más allá de lo grande, a veces lo que más desconcierta está en los pequeños gestos cotidianos. Cosas que en España son normales, pero que en EE. UU. no se ven.

Las botellas de vinagre en España, por ejemplo, suelen llevar una boquilla blanca insertada bajo el tapón rojo. Es un sistema dosificador que, para los locales, no tiene ningún secreto. Pero para alguien que nunca lo ha visto, puede ser complicado.

Eso es lo que le ocurrió a un tiktoker estadounidense, que vio esa tapa y, en lugar de abrirla en pocos segundos, tardó más de media hora en descubrir cómo hacerlo.

Cómo una simple botella de vinagre se convirtió en un reto

Nick, conocido en redes como @spainwithnick, es un creador de contenido estadounidense que vive en España desde hace un tiempo. Tiene casi 22.000 seguidores en TikTok y se ha ganado al público compartiendo escenas de su vida diaria, desde comidas típicas hasta choques culturales inesperados. Esta vez, su vídeo no fue sobre un viaje o en un bar, sino sobre una simple botella de vinagre.

El vídeo arranca: «Soy estadounidense y vivo en España. Llevo más de treinta minutos intentando abrir esta botella. Es la primera vez que veo una botella así», dice. Durante varios minutos lo intenta todo, pero esta no se puede girar ni abrir como un tapón normal, así que al final decide preguntarle a su vecino.

La respuesta no podía ser más sencilla: basta con usar unas tijeras y cortar el pequeño tapón interno. Al conseguirlo, Nick exclama «¡Hala, éxito!».

Qué dicen los comentarios sobre la botella

Lejos de reacciones negativas, el vídeo ha recibido más de 10 mil «me gusta» y comentarios llenos de humor y afecto. Algunos le agradecen el entusiasmo con el que vive cada detalle. Otros directamente lo quieren adoptar.

«Le pones una ilusión a todo… que dan ganas de adoptarte» y «Vídeo divertido, gracias. Da gusto verte disfrutar tanto de tu experiencia en nuestro país» son algunos ejemplos.

No han faltado los consejos prácticos: «La próxima vez intenta no abrirla junto a la ensalada o corres el riesgo de que caiga dentro y te comas un trozo de plástico». Incluso hay quien le recomienda vídeos de YouTube donde se explica cómo funcionan este tipo de botellas.

Entre todos los comentarios destaca uno: «Das muy buen rollo». Y es verdad. Más allá de la anécdota, lo que engancha es su forma de reírse de lo que no entiende.

Por qué las botellas de vinagre llevan ese tapón

El diseño no es casualidad, este tipo de tapón se conoce como tapón irrellenable o tapón dosificador de seguridad. Es habitual en botellas de aceite y vinagre en España y otros países europeos. Aunque no es obligatorio en el vinagre, muchas marcas lo incluyen por comodidad y porque facilita el uso sin que se derrame todo el contenido.

En hostelería, desde 2014, este tipo de tapón sí es obligatorio en las botellas de aceite de oliva virgen y virgen extra. Se busca evitar que se rellenen las botellas con productos de menor calidad.

En el caso del vinagre doméstico, se usa sobre todo por funcionalidad: controla la cantidad que se vierte, evita accidentes y da una apariencia más cuidada. Además, muchas marcas reutilizan el mismo diseño de botella tanto para aceites como para vinagres, lo que simplifica la producción.