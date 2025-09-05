Preguntan a unas americanas si conocen la capital de España y las respuestas son dignas de enmarcar

Unas americanas responden a una pregunta básica: ¿conocéis la capital de España? La cuestión, aparentemente sencilla, busca evaluar el nivel de cultura general y ha generado reacciones en redes sociales tras hacerse viral.

El vídeo ha despertado críticas hacia el sistema educativo estadounidense, aunque esta situación invita también a la reflexión sobre el nivel de conocimientos geográficos básicos en otras partes del mundo, incluida España. La falta de respuestas correctas resulta especialmente llamativa considerando que España se ha convertido en un destino cada vez más popular entre los turistas estadounidenses.

Este contenido viral pone de manifiesto la importancia de la educación global y el conocimiento de la geografía mundial básica. La incapacidad de identificar la capital de un país relevante en el panorama internacional sugiere carencias educativas que merecen atención, especialmente en una era donde la conexión global es cada vez más importante.

La pregunta si conocen la capital de España acaba mal

La realidad es que hay pocas personas en Estados Unidos que sepan cuál es la capital de España. El motivo no es otro que una segunda gran ciudad que les hace dudar. Cuando en un país o un territorio hay dos ciudades con cierto protagonismo cuesta saber cuál es la capital.

Somos un país de grandes ciudades. Realmente nos costaría elegir una única ciudad si estuviésemos de vacaciones en nuestro país. Hay tantas ciudades con encanto que muchas veces es difícil elegir a cuál ir el fin de semana.

Por suerte, tenemos tanto donde elegir, que es comprensible que estas dos mujeres de Estados Unidos no sepan qué ciudad es la principal o tiene la titularidad. España es uno de los países que más ciudadanos norteamericanos recibe cada año junto con Francia e Italia, pero conocer la capital no está en la agenda de los turistas.

Desde el Ministerio de Turismo nos indican que: «El mercado estadounidense mostró a lo largo del 2023 un robusto crecimiento interanual, tanto en el volumen turístico (+38,7%) como en el gasto realizado (+50,0%) y las pernoctaciones hoteleras (+28,4%). Las cifras alcanzadas ya superan los niveles de 2019 situándose un 36,4% por encima en el gasto y un 16,9% en cuanto a la llegada de turistas, según las fichas ejecutivas de los mercados emisores que acaba de publicar en su web el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

En 2023, visitaron España 3,8 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 4,6% del total de turistas recibidos, realizando un gasto estimado de 7.875 millones de euros (7,2% del total), lo que situó a Estados Unidos en el sexto puesto como mercado emisor de turistas hacia España y en el cuarto puesto con respecto al gasto realizado.

De los datos de las 20 fichas de los mercados emisores se desprende que España ha concluido 2023, cuatro años después de la pandemia, superando los récords de 2019 de turistas internacionales recibidos (+1,9%), gasto nominal desembolsado (+18,2%) y pernoctaciones hoteleras (+1,0%), , lo que indica una total recuperación. Frente a los datos de 2022, el número de turistas internacionales creció un +18,7% interanual, el gasto desembolsado mostró un aumento anual del +24,7% y las pernoctaciones hoteleras, un +12,6%».

Esta es la respuesta de unas americanas sobre la capital de España

La capital de España, según este colectivo, es Barcelona. Sin duda, es la segunda ciudad más conocida de nuestros país después de Madrid, y es normal que lleve a muchos a confundirse cuando su nivel cultural general es limitado.

Pero eso no es lo peor. Otra de las respuestas que dan a la pregunta es que la capital de España es Portugal, nuestro país vecino. Pero la mujer, lo dice por decir, intentando acertar algo que no sabe. Las tres primeras respuestas son incorrectas, no es hasta la cuarta cuando aciertan.

Con cierta timidez, dice Madrid y acaba ganando una buena cantidad de dinero que puede hacer a esa persona mucho más feliz de lo que nos imaginaríamos. Ese dinero entre manos puede acabar siendo el que sirva de incentivo, pero cuidado, porque sin este aliciente quizás nadie hubiera adivinado la respuesta.

La cultura general queda entre dicho en un país que posee las mejores universidades del mundo. Por lo que quizás debemos empezar a pensar en este lugar como uno de los que posee una asignatura la de geografía que quizás necesite un empujón.

Quizás tendríamos que hacer la misma pregunta a la inversa en algunas partes de España, la respuesta sobre la capital de Estados Unidos, quizás sería Nueva York o Los Ángeles, poco sabrían que es Washington.