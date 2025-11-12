Una asesora del alcalde de Camas (PSOE) se graba destruyendo documentos: «El PP no encontrará nada»

Una asesora del alcalde socialista de Camas fue grabada mientras destruía documentos municipales en compañía de personas ajenas al Consistorio, en un vídeo difundido este lunes que ha provocado su cese inmediato. En la grabación, uno de los presentes lanza una frase que ha encendido la polémica en el municipio sevillano: «Cuando entre el PP no se va a encontrar nada», en alusión a un posible cambio de gobierno local.

En las imágenes compartidas en redes sociales, aparece la ya ex trabajadora del Ayuntamiento junto a su hermano y otras dos personas -no identificadas como empleados públicos- manipulando y destruyendo papeles en dependencias del Consistorio, fuera del horario laboral. Durante la escena, uno de los presentes pronuncia la frase mencionada entre las risas de quienes lo acompañan, lo que ha desatado una fuerte reacción por parte del Partido Popular de Camas.

El vídeo ha generado una denuncia formal del grupo popular, que acusa al gobierno municipal de permitir el acceso indebido a instalaciones oficiales y de tolerar la destrucción de documentación pública, lo que a su juicio podría suponer una vulneración de la ley, de la transparencia institucional y de la protección de datos de los vecinos. Además, los populares han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir explicaciones y responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Desde el Ayuntamiento de Camas, el alcalde socialista Víctor Ávila ha confirmado el cese de la asesora implicada, aclarando que «el único motivo del cese fue que accediera personal ajeno», y no por los documentos destruidos. Ávila ha señalado que los papeles manipulados corresponden a formularios de bodas civiles que cuentan con copia digital, por lo que «no había nada ilegal ni nada que ocultar». Según el regidor, el acto se ha magnificado «para engrandecer el caso y generar alarma».

Fuentes del equipo de gobierno municipal aseguran que las decisiones necesarias ya han sido tomadas, insistiendo en que no ha habido ninguna acción fraudulenta con la documentación destruida. Aun así, el impacto político del vídeo y el tono burlón con que se destruyen los papeles han provocado una fuerte indignación entre los vecinos de Camas.