El zasca de Feijóo que fulminó a Sánchez: «La única vivienda que le ha preocupado es la de su hermano»

Alberto Núñez Feijóo ha fulminado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hablar de vivienda en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular (PP) ha recordado que «la única vivienda que le ha preocupado» al jefe del Ejecutivo central «es la de su hermano», el David Sánchez Pérez-Castejón, que vivió oculto en el Palacio de la Moncloa cuando, según diversas informaciones, simulaba que lo hacía en Portugal.

«La única emergencia habitacional de la que se ha preocupado todo este tiempo es la de su hermano», ha declarado Feijóo, para recordar a continuación que Pedro Sánchez y su Gobierno no tienen «ni la mayoría para continuar su fracasada política de vivienda».

«La mayoría de esta cámara ha votado a favor de la derogación de la Ley de Vivienda. Y usted no la ha derogado. Le recuerdo que tiene paralizados tres textos legislativos que permiten mejorar el mercado inmobiliario, la Ley del Suelo, la Ley Anti Okupas y la Ley de Propiedad Horizontal. Las tres están aprobadas en el Senado, con mayoría posible de grupos para sacarlas en el Congreso», ha subrayado el presidente de los populares. «Y habla usted de calendario legislativo y de que si bloqueamos no se qué o no sé cuánto. Usted ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado», ha añadido desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

«Le recuerdo también que la mayoría de esta cámara ha votado eximir del pago del IRPF a los jóvenes durante los primeros años de trabajo, para que puedan dedicarlo a pagar la entrada de la casa», ha adjuntado Feijóo, tras retratar a Sánchez con la votación en mayoría de la Cámara Baja para la derogación de la Ley de Vivienda.

El líder del PP también ha anunciado que la política de vivienda «dependerá de su vicepresidencia primera», a lo que ha sumado su compromiso de bajar los impuestos «del 10% al 4% del IVA para los jóvenes» para que puedan compran una casa, ha reprochado que Sánchez llegara a una «España de propietarios» para dejar, a sus espaldas, «un país de precarios». «Éste es su legado», ha recalcado.

Feijóo reprende a Sánchez

Núñez Feijóo ha avisado a Sánchez por todos los casos de corrupción que le acorralan. «No le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos», ha afirmado este miércoles en el hemiciclo. Para el presidente del PP sólo caben dos vías de escape a la situación de desconcierto a la que ha sumido a España: parálisis o adelanto electoral.

«Usted perdió las elecciones y ganó la investidura con alianzas estrafalarias, pero hoy carece de mayoría en ambas Cámaras», ha afirmado el líder de la oposición. Feijóo le ha espetado el jefe del Ejecutivo que «no está en condiciones» de gobernar. «Nosotros tampoco tenemos mayoría suficiente en el Congreso para formar un Gobierno», ha reconocido con pesar el dirigente popular, que ha mostrado a Sánchez el camino en el que, a su juicio, sólo caben dos acciones: «O se condena al país a dos años de parálisis y desgobierno o se convocan elecciones».