El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rogado a Junts, partido liderado por el ex president de la Generalitat fugado de la justicia española, Carles Puigdemont, que recupere el «espíritu de acuerdo» para alargar la legislatura después de que la formación independentista lanzase un órdago contra el Ejecutivo, asegurando que la legislatura quedaba «bloqueada». El líder socialista ha transmitido este mensaje al partido secesionista desde el Congreso de los Diputados, donde este miércoles ha comparecido a petición propia y tras varias solicitudes del PP.

El presidente del Gobierno ha puesto el acento en que lo importante es «mejorar la vida de los conciudadanos»: «Estamos hablando de política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos, voten lo que voten y piensen lo que piensen». «Por eso, apelo al espíritu del acuerdo; porque la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se aprueba», ha insistido.

Todo ello, mientras ataca al PP. Al partido de Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de ser una «oposición destructiva». «Ni arrimó el hombro cuando la coyuntura así lo exigía, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha», ha espetado el dirigente del PSOE desde la tribuna de oradores del Congreso.

El presidente ha incidido en su invectiva contra los populares, a quienes ha acusado de sufrir el «colapso político e intelectual». «No hay proyecto político detrás de ese poder institucional» que la formación tiene en las comunidades autónomas. Sánchez ha insistido en que las ideas del PP «son productos de mantras equivocados».

Más «intervención pública»

A su vez, ha justificado la intervención estatal en que «hay fallos que solo de la intervención pública pueden ser subsanados», y ha puesto como ejemplo la «crisis climática, habitacional» o la «crisis sanitaria de la pandemia». «Es imperativo contar con un estado del bienestar robusto que no corrosione nuestras sociedades», ha puntualizado.

El Gobierno, en su lugar, ha puesto en valor el trabajo que ha hecho desde La Moncloa y ha asegurado que la estabilidad del país no depende de «las mayorías absolutas» sino de «las políticas que se aprueban en la cámara». «Este Gobierno, con todas las dificultades posibles, ha logrado mejorar la vida de la gente», se ha vanagloriado.

Además, se ha jactado de formar parte de un Ejecutivo que depende de un Congreso fragmentado. «Afirmo con total contundencia que, por convicción y por necesidad, no ha habido un Gobierno tan parlamentario como el que me honra presidir, es así», ha manifestado en su comparecencia ante la sorpresa de la bancada de la oposición.

El líder socialista ha acudido a la Cámara Baja en una comparecencia a petición propia para informar sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España, entre otros asuntos. También se han acumulado otras peticiones del PP para «rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE», así como «para dar explicaciones sobre la forma en que pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios».