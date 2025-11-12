Pedro Sánchez hoy en directo, últimas noticias | El presidente comparece en el Congreso por los casos de corrupción del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Una comparecencia marcada por la ruptura con Junts, que la pasada semana anunció que rompía definitivamente con el Gobierno y que no apoyarían una iniciativa más del Ejecutivo.

El foco también está puesto sobre el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El líder del PP centrará principalmente su intervención en los casos de corrupción que «acorralan» a Sánchez.

A qué hora empieza la comparecencia de Pedro Sánchez

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados se producirá a partir de las 9.00 horas de hoy. El presidente del Gobierno dará cuenta en una jornada marcada también por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.