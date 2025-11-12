Pedro Sánchez hoy en directo, últimas noticias | El presidente comparece en el Congreso por los casos de corrupción del PSOE
Sánchez comparece el mismo día que declara Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de Ayuso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Una comparecencia marcada por la ruptura con Junts, que la pasada semana anunció que rompía definitivamente con el Gobierno y que no apoyarían una iniciativa más del Ejecutivo.
El foco también está puesto sobre el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El líder del PP centrará principalmente su intervención en los casos de corrupción que «acorralan» a Sánchez.
A qué hora empieza la comparecencia de Pedro Sánchez
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados se producirá a partir de las 9.00 horas de hoy. El presidente del Gobierno dará cuenta en una jornada marcada también por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Sánchez: «No ha habido en la historia de este país un Gobierno tan parlamentario como tengo el honor de presidir»
Pedro Sánchez ha vuelto a recordar que su Gobierno es el más «parlamentario de la historia del país».
Pedro Sánchez llama «oposición destructiva» al Partido Popular
Sánchez ha lanzado más reproches al PP, al que acusa de «unirse a la ultraderecha» y de votar en contra de la «revalorización de las personas» y de «la quita de la deuda». El presidente del Gobierno ha querido apelar al consenso de los grupos por la gente «que necesita de la acción pública».
Ayudas a Palestina
Sánchez ha hablado del conflicto palestino y pide a Israel «que abra los corredores humanitarios» y «avance hacia la solución de los dos estados». También adelanta que «España se ha ofrecido a albergar una conferencia de paz» y que el Gobierno transferirá la próxima semana «46 millones de euros extraordinarios de ayuda» para la Autoridad Palestina.
Pedro Sánchez carga contra el PP
El presidente del Gobierno, hablando sobre el cambio climático, ha cargado contra el Partido Popular. «El compromiso se ha roto esta misma semana con eurodiputados del PP votando con la ultraderecha en contra de reducir las emisiones de efecto invernadero», indica Sánchez.
Sigue en streaming la comparecencia de Pedro Sánchez
Sánchez: «El 60% de la desigualdad viene de no poder acceder a una vivienda digna»
El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia hablando de la vivienda, señalando que el «60% de la desigualdad» viene de no poder acceder a una «vivienda digna». Sánchez también ha recordado la «emergencia climática», señalando que Europa debe unirse para hacerle frente.
Comienza la comparecencia de Sánchez
El PP pedirá explicaciones
El Partido Popular le pedirá explicaciones a Sánchez sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez. El PP también ha avanzado que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.
Acaba de llegar Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno acaba de llegar al Congreso de los Diputados.
Sánchez comparece en el Congreso
Sánchez: «Llevan siete años exigiendo unas elecciones parlamentarias y se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana»
Pedro Sánchez ha señalado que el Partido Popular lleva «siente años» exigiendo unas «elecciones generales» pero ha tildado de «paradoja» que se «nieguen» a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la DANA.