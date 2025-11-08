Junts reafirma su desafío Sánchez: «Ahora hace como el avestruz pero verá cómo se le caen las leyes»

Junts no cede un milímetro en su ruptura con Pedro Sánchez e insta al presidente del Gobierno a «abrir los ojos» para darse cuenta de la nueva realidad. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha lamentado este sábado que el dirigente socialista sea ajeno a las nuevas circunstancias y haga «como el avestruz» poniendo la cabeza bajo el suelo para pensar que así «ha desaparecido el problema». No hay marcha atrás en la decisión de los de Carles Puigdemont.

Según ha explicado Cruset, Junts lleva «muchos meses» advirtiendo al Gobierno en la reuniones mensuales en Suiza de que «las cosas no iban como es de suponer que van en una relación de negociación entre dos partes políticas», y que el mismo aviso han realizado públicamente «muchas veces» en el propio Congreso.

Así se ha pronunciado el dirigente separatista en una entrevista en el programa Parlamento, de RNE, donde ha asegurado no entender que el Gobierno trate de quitar hierro a la ruptura. Una actitud, ha completado, que explica por qué se ha llegado a la situación actual.

Así, ha denunciado que el Gobierno «sistemáticamente» se haya dedicado a decir que ésta es una legislatura «excepcional» para Cataluña cuando la realidad, en palabras de Cruset, es que todos los servicios que dependen del Estado, por ejemplo, están cada día «más en precario».

Por ello, Junts se mantiene firme en su decisión de romper todos los puentes con el Gobierno socialista. Una situación, consideran, a la que todavía es ajeno el propio Sánchez. Por ello, Cruset sostiene que «alguien» debería «abrir los ojos» al presidente del gobierno para que se dé cuenta de que «la situación ha cambiado radicalmente».

El partido dirigido por Carles Puigdemont está decidido a bloquear la legislatura rechazando el grueso de las iniciativas legislativas del Gobierno.

«Como el avestruz»

Pero Sánchez «niega la realidad». Es la «técnica del avestruz, de poner la cabeza bajo el suelo y de esta forma pensar que ha desaparecido el problema», ha dicho el diputado de Junts, incidiendo en que «sabrá el Gobierno lo que hace si no atiende esta nueva realidad», que implica de facto que se ha quedado sin capacidad legislativa.

Cruset ha querido dejar claro que no hay margen para una marcha atrás en su decisión de romper el acuerdo de investidura porque el de Junts es un posicionamiento «contundente» y ha lamentado que Sánchez se niegue a ver la realidad. «Pero la realidad se va a imponer porque el Gobierno verá cómo se le van cayendo todas sus iniciativas», entre ellos unos hipotéticos Presupuestos Generales.

Al tiempo, Cruset ha destacado que su partido no está para «estabilizar» el Gobierno sino para defender a los catalanes.

«Y, con un Gobierno que perjudica sistemáticamente a Cataluña, nuestro grupo político, a diferencia de lo que pueden haber hecho otros, no va a regalar sus siete votos solo para estabilizar Pedro Sánchez. La gobernabilidad de España no es el objetivo de Junts; nosotros estamos al servicio de Cataluña», ha abundado.

Sobre si considera que, tras esta ruptura, el Ejecutivo dejará de presentar leyes y otras iniciativas, ha sostenido que eso sería como si su hijo dijese que «no va a suspender ningún examen más porque no irá a clase».

«Es una falacia que no tiene ningún sentido porque si el Gobierno ya no presenta leyes, no hace propuestas y no trae presupuestos» lo que haría, en su opinión, es «negar el parlamentarismo y el sistema democrático».

«Lo pude intentar los primeros días o semanas, pero es evidente que los ciudadanos, que son más adultos de lo que a veces pretende el Gobierno, saben interpretar perfectamente en qué momento estamos y cuáles han sido las causas que han llevado a la situación actual: el incumplimiento reiterado de los acuerdos por parte del Gobierno», ha afirmado.