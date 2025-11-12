Feijóo avisa a Sánchez por sus casos de corrupción: «No le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha advertido al presidente Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que lo acorralan. Desde la tribuna, el líder popular le ha reprendido que, en caso de llegar a La Moncloa, «no le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos». Para Feijóo, habida cuenta de su debilidad parlamentaria, sólo caben dos vías de escape a la situación de desconcierto a la que ha sumido a España: parálisis o adelanto electoral.

«Usted perdió las elecciones y ganó la investidura con alianzas estrafalarias, pero hoy carece de mayoría en ambas Cámaras», ha asegurado el jefe del principal partido de la oposición. En un tono airado y tras más de una hora de comparecencia prevista para informar de los últimos acuerdos del Consejo europeo, también de la corrupción que le acorrala, Feijóo le ha espetado el jefe del Ejecutivo que «no está en condiciones» de gobernar.

«Nosotros tampoco tenemos mayoría suficiente en el Congreso para formar un Gobierno», ha reconocido con pesar el líder de la oposición. No obstante, ha mostrado a Sánchez el camino en el que, a su juicio, sólo caben dos acciones: «O se condena al país a dos años de parálisis y desgobierno o se convocan elecciones».

Feijóo, jefe del principal partido de la oposición a Sánchez, ha recordado a renglón seguido los casos de corrupción que implican tanto a su Gobierno como a su partido -el PSOE- y su familia. En este sentido, le ha advertido que, llegado el día, no le amnistiará, ni a él ni a los suyos. Por el contrario, ha expresado Feijóo, «será la Justicia la que determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE, del Gobierno y de su entorno».

Para el líder popular hay en cambio algo que sí que está probado, que el jefe del Ejecutivo, «ha mentido para taparla». Asimismo, para Feijóo, «de todo lo que ha robado este Gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto. Les ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles».

Seguidamente, le ha recriminado que lo que se está consintiendo en la actualidad en nuestro país es que los españoles paguen con su dinero un Gobierno que no funciona. «Continuar la legislatura en estas condiciones condena a la nación a una pérdida de tiempo histórica», ha sostenido.

Política de Vivienda

Apenas 20 minutos de su tiempo el han valido al dirigente popular para hacer un retrato de la España que deja Sánchez a sus espaldas. Tras tres legislaturas y siete años de Gobierno socialista, Feijóo le ha reprochado que haya provocado el mayor empobrecimiento de los españoles, pero sobre todo, de las clases medias trabajadoras.

«Alquiler o comida, la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles», ha sido la sentencia con la que el líder popular ha reprendido a Sánchez con sus políticas en materia de vivienda. En este sentido, Feijóo le ha reprochado al líder socialista que, en lo que va de legislatura, «la única emergencia habitacional de la que se ha preocupado es de la de su hermano».

Asimismo, ha recordado desde la tribuna que, hace unos meses, la mayoría de la Cámara Baja haya votado a favor de la derogación de la Ley de Vivienda, orquestada por la titular del ramo Isabel Rodríguez, y que, al resultado adoptado por los grupos parlamentarios, el Ejecutivo no ha procedido hasta la fecha a su derogación definitiva.

Feijóo, que ha recordado que al Congreso hayan llegado al menos tres textos en materia de vivienda que podrían contar «con mayoría posible de los grupos para sacarlas», ha puesto en evidencia al líder socialista del Gobierno que, tras acusar a la oposición de «bloqueo», mantiene 31 leyes del Senado paralizadas. Y crítica, la del popular, que ha dirigido también a la presidenta socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Tras anunciar el líder del PP que la política de vivienda «dependerá de su vicepresidencia primera», a lo que ha sumado su compromiso de bajar los impuestos»del 10% al 4% del IVA para los jóvenes» para que puedan compran una casa, ha reprochado que Sánchez llegara a una «España de propietarios» para dejar, a sus espaldas, «un país de precarios». «Este es su legado», ha recalcado.