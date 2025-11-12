Juicio al fiscal general del Estado en directo hoy: última hora de García Ortiz y declaraciones en el Supremo
Sigue en directo la última hora del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
García Ortiz, con toga y sin sentarse en el banquillo de los acusados, niega la filtración contra Ayuso
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa hoy, miércoles 12 de noviembre, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juicio comenzó el pasado 3 de noviembre y está previsto que finalice el jueves 13 de noviembre.
La nueva sesión ha arrancado a las 10:00 horas y, por el momento, no se sabe si la sesión se alargará hasta la tarde. A lo largo de todo el juicio se espera que hayan declarado alrededor de 40 testigos entre fiscales, abogados, políticos y periodistas.
Quién declara hoy en el juicio
En la jornada de hoy está previsto que declaren agentes de la UCO y del Instituto Armado. En esta jornada también declarará el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se mantiene la incógnita de si, como sucedió en la fase de instrucción, el fiscal general se niega a responder a las acusaciones particulares y populares.
El juez suspende la sesión mientras la Abogacía del Estado reclama turnos diferenciados de preguntas
El juez Martínez Arrieta ha suspendido la sesión hasta las 11:45, tras una queja de la Abogacía del Estado. La representación del Estado que defiende a García Ortiz ha señalado que tenía previstas preguntas separadas para cada perito, que son los próximos testigos en declarar, y ha reclamado poder formularlas de manera individual.
El segundo agente de la UCO destaca la colaboración del fiscal durante el registro en la Fiscalía General del Estado
El segundo guardia civil que ha declarado este miércoles ha confirmado que el fiscal estuvo “colaborador en todo momento” durante la entrada y registro del 30 de octubre en la sede de la Fiscalía General del Estado.
El agente ha añadido que el personal del organismo también mostró plena disposición durante toda la actuación y ha señalado que el fiscal les informó de que había cambiado de teléfono móvil.
Un agente de la UCO confirma que sus superiores analizaron los correos electrónicos intervenidos
A preguntas del abogado del Estado, un agente de la UCO ha explicado que los correos electrónicos obtenidos en el registro fueron analizados por dos instructores, que eran sus superiores jerárquicos. Ha precisado que los agentes como él que firman en tercer lugar «se leen los informes que salen de la unidad para garantizar su coherencia».
El agente ha recordado también que la Abogacía del Estado y la teniente fiscal solicitaron un expurgo de toda la información que no correspondía y que al final del acta quedó reflejado un escrito de queja sobre esa cuestión.
La UCO detalla cómo se realizó el volcado de los dispositivos en el despacho de García Ortiz
A preguntas de la Abogacía del Estado, un agente de la UCO ha explicado que el volcado de las tarjetas Nano SIM no se limitó a un periodo concreto, ya que «las herramientas forenses no permiten hacer una selección temporal antes del volcado».
Respecto al ordenador intervenido, el agente ha señalado que en ese caso sí se realizó una búsqueda acotada temporalmente, centrada «a partir del 8 de marzo». Ha añadido que, en el correo electrónico, se localizaron los archivos de la copia de seguridad para restringir la información al periodo de interés.
Un agente de la UCO declara que desconocía los detalles del registro hasta llegar a la Fiscalía General
Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado , a preguntas de la Abogacía del Estado, que el 30 de octubre su superior le comunicó que debían realizar una entrada y registro relacionada con un caso de revelación de secretos.
El agente –sin que se muestre su cara en la grabación en vídeo–ha precisado que, en ese momento, no recibió más información sobre la operación. Fue al llegar a la calle Fortuny –sede de la Fiscalía General– cuando se le detalló que debían recabar datos comprendidos entre dos fechas concretas.
Según ha relatado, hasta ese mismo día no tuvo más conocimiento sobre el caso. También ha indicado que las decisiones sobre qué material se volcaba fueron tomadas por sus dos superiores jerárquicos y que se revisaron tanto ordenadores como un teléfono móvil.
El juicio, que acaba el jueves, encara ya la recta final
El juicio contra el fiscal general del Estado, que encara ya la recta final, finalizará el próximo jueves. García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y a un desembolso de más de 400.000 euros.
Hoy también declaran varios agentes de la UCO
Antes de la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerán varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Será el plato fuerte del juicio, que se encuentra ya en la recta final, con la última jornada prevista para el próximo jueves.
El fiscal general del Estado declara hoy
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, siguiendo la línea de lo que, brevemente, ya estableció en la jornada inicial al afirmar que «no» es culpable.
Juicio al fiscal general del Estado
Se reanuda la sesión con la declaración de tres peritos sobre los análisis de los teléfonos de García Ortiz
La sesión se ha retomado con la declaración de tres peritos, centrados en los análisis de los terminales telefónicos de García Ortiz, Pilar Rodríguez y Juan Lobato, así como en la información aportada por las operadoras telefónicas.
El abogado de García Ortiz ha preguntado si el móvil del fiscal había realizado llamadas por WhatsApp entre el 7 y el 14 de marzo. Los peritos han confirmado que sí se produjeron llamadas de WhatsApp durante ese periodo.