Juicio al fiscal general del Estado en directo hoy: última hora de García Ortiz y declaraciones en el Supremo

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa hoy, miércoles 12 de noviembre, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juicio comenzó el pasado 3 de noviembre y está previsto que finalice el jueves 13 de noviembre.

La nueva sesión ha arrancado a las 10:00 horas y, por el momento, no se sabe si la sesión se alargará hasta la tarde. A lo largo de todo el juicio se espera que hayan declarado alrededor de 40 testigos entre fiscales, abogados, políticos y periodistas.

Quién declara hoy en el juicio

En la jornada de hoy está previsto que declaren agentes de la UCO y del Instituto Armado. En esta jornada también declarará el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se mantiene la incógnita de si, como sucedió en la fase de instrucción, el fiscal general se niega a responder a las acusaciones particulares y populares.