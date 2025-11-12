Abascal: «España tiene un Gobierno cuyo único objetivo es evitar que Sánchez acabe en la cárcel»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el «único objetivo» del Gobierno que preside Pedro Sánchez, es «evitar» que el jefe del Ejecutivo central «acabe en la cárcel». En su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, el también presidente de Patriots deja claro que «España tiene un Gobierno inundado de corrupción» y «chantajeado por prófugos de la Justicia».

«España tiene un Gobierno cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel, y tiene un Gobierno que para lograr eso está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles», ha afirmado Abascal este miércoles.

«Esto es el resumen de las explicaciones que tengo que dar muchas veces ante amigos, aliados y otros actores internacionales cuando me preguntan por la situación de nuestro país», ha explicado el presidente de Vox desde la tribuna del Congreso. «Y tengo que reconocer que no les descubro prácticamente nada nuevo. Ellos ya lo saben todo. Ellos saben bien quién gobierna en España», ha añadido.

Abascal, que ha asegurado que España «tiene un Gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la Justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante el sufrimiento de los ciudadanos españoles», ha subrayado la percepción de los líderes internacionales de los que percibe que «se aguantan la risa cuando oyen al marido de Begoña Gómez hablar de prevención de la corrupción».

«Igual que se aguantan la risa cuando escuchan hablar de transición verde competitiva, es ahora, al primer gobernante que ha conseguido un apagón total en su propio país», ha completado en el hemiciclo.

«Seamos conscientes en esta Cámara de cuál es la imagen del Gobierno de nuestro país en el exterior. Esa imagen, como le suele suceder a los narcisos, es muy distinta de la que ellos se creen que proyectan. Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, una especie de Obama de Pozuelo, y quizás soñaba con algún tipo de cargo internacional que le alejase de los Juzgados de Plaza de Castilla. Me temo que no lo ha conseguido», ha expuesto Santiago Abascal.

Abascal exige elecciones

Sobre la petición de Sánchez de convocar elecciones en la Comunidad Valenciana, Abascal ha castigado al presidente del Gobierno recordándole que «no quiere» que se llegue a un acuerdo y que los valencianos «tienen que votar en las elecciones generales junto con los del resto de España». Además, el presidente de Vox se ha comprometido a «exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana» pero lo hará «un segundo después» de que el presidente del Gobierno «disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles».

«Suba aquí y diga eso que ha dicho de ‘no hay que tener miedo a los ciudadanos’. Son sus palabras, repítalo y convoque elecciones. Y sino, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por su acciones criminales», ha exigido el líder conservador.

«Sánchez, que ahora ya se ríe nervioso, la imagen que tiene usted ahí fuera no es la que se imagina, y la mano que estrecha en cada ocasión es la de personas que están pensando cuánto va a durar usted antes de responder ante la Justicia. Por los negocios de su mujer, por los fraudes de su hermano, por los sobres de su partido, por los burdeles de sus ministros. Nadie se cree que usted no supiera nada de todo eso, creo que los jueces no pensarán distinto», ha zanjado Abascal.