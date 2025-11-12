Última hora de la política en España hoy, en directo | Pedro Sánchez comparece en la sesión de control al Gobierno
Sánchez comparece el mismo día que declara Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de Ayuso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Una comparecencia marcada por la ruptura con Junts, que la pasada semana anunció que rompía definitivamente con el Gobierno y que no apoyaría una iniciativa más del Ejecutivo.
El foco también está puesto sobre el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El líder del PP centrará principalmente su intervención en los casos de corrupción que «acorralan» a Sánchez.
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha comenzado a las 9.00 horas de hoy. El presidente del Gobierno da cuenta en una jornada marcada también por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Junts, a Sánchez: «Esta relación se ha acabado»
Nogueras ha reprochado a Sánchez lo siguiente: «Han hablado de la ley de familias, ¿pero de cuál, la que tienen 2 años en un cajón? ¿Qué ley de protección del menor, si ustedes votaron en contra de la propuesta de Junts? Esto es lo que ustedes hacen con las leyes, públicamente dicen que son muy importantes y luego las guardan. Esta relación se ha acabado. Ustedes incumplen con los catalanes».
Nogueras: «Nos han llamado racistas, terroristas y todo por defender los intereses de Cataluña por encima de todo»
Miriam Nogueras ha respondido a las palabras de Gabriel Rufián. «Pensaba que era el portavoz del PSOE», ha dicho la portavoz de Junts sobre Rufián. «Nos han llamado racistas, terroristas y todo por defender los intereses de Cataluña por encima de todo».
Turno de Junts
Después de la intervención de Rufián, es el turno de Miriam Nogueras y de Junts.
Rufián, al PP: «Mazón lleva a sus espaldas 229 muertes y ustedes hasta hace tres días le aplaudían»
Rufián ha calificado a los populares de actitud miserable por mantener a Mazón hasta «hace tres días». Eso ha dicho que «sí es corrupción». Además, ha dicho que el «PSOE es culpable» de que el PP de lecciones de corrupción.
Rufián llama «homicida» y «psicópata» a Mazón
Rufián ha llamado «homicida»y «psicópata» al ex presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón.
Rufián defiende a Begoña Gómez
Gabriel Rufián ha criticado al juez Peinado por la instrucción contra la mujer del presidente por su exposición de motivos.
Rufián: «La moción de censura para cuándo»
Gabriel Rufián ha preguntado a Feijóo y a Abascal, ya ausentes en la sala, que «¿para cuándo se hará la moción de censura?».
Sumar: «Necesitamos una prestación universal por crianza»
«Acabar con la pobreza infantil es una cuestión de voluntad política», ha explicado Verónica Martínez, diputada de Sumar. Ha apostado una prestación universal por crianza.
Verónica Martínez a Abascal: «¿De qué familias hablan, de las suyas o de las de toda España?
La portavoz de Sumar ha reprochado a Santiago Abascal sus palabras sobre la vivienda diciéndole que a qué familias se refieren a las «suyas» o a las de «toda España». «Este es otro intento burdo de difundir mentiras por parte de Vox y del PP», ha concluido.
Sumar esperaba un anuncio referente a la vivienda
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, le ha reprochado a Pedro Sánchez que esperaban que dijera algún anuncio sobre el tema de la vivienda. «El reloj sigue corriendo para 300.000 familias que viven de alquiler».
Sumar agradece a Sánchez sus palabras sobre Palestina
Sumar ha agradecido a Pedro Sánchez sus palabras sobre Palestina.
Abascal a Sánchez: «No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos»
Abascal le ha vuelto a reprochar a Sánchez que convoque elecciones y que no le tenga «miedo» a la voz de los ciudadanos.
Abascal: «Los jóvenes están hartos de usted, deje de estafar a la gente»
Santiago Abascal ha reprochado a Sánchez que los jóvenes están «hartos» de él, ya que el líder de Vox ha señalado que la juventud se queja de la vivienda, del precio de los alimentos y que ya no se creen sus «estafas».
Vox critica la inmigración
«Este año acabará con 600.000 inmigrantes más«, ha señalado Abascal, que denuncia que es por ello, junto a los «3 millones que han llegado en los últimos años», que hacen que no haya vivienda en España y que hacen que se «alarguen las listas de espera».
Abascal a Sánchez: «Usted tiene un futuro judicial»
El líder de Vox le ha dicho a Sánchez que tiene un «futuro judicial» y que tiene un discurso «alejado de la realidad«. También cree que muchos líderes internacionales tienen una mala opinión de Pedro Sánchez, pero lo tilda de sumiso ante las agendas internacionales. Además, ha hablado de Feijóo y le ha pedido que no empiece a «repartir ministerios».
Abascal: «El único objetivo del Gobierno es evitar que Sánchez acabe en prisión»
Ahora es el turno del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha comenzado su intervención señalando que el único objetivo del Gobierno es «evitar que Sánchez acabe en prisión».
Feijóo a Sánchez: «Lo que usted ofrece ya lo conocemos: corrupción, mentiras y deslealtad»
Feijóo ha reprochado a Pedro Sánchez que está dejando a España bajo un periodo de dos años en el que el Parlamento no puede sostener al Gobierno. Además, le ha reprochado a Sánchez que convoque elecciones, aunque, según ha contado Feijóo, Sánchez sólo puede ofrecer «corrupción, mentiras y deslealtad».
Feijóo a Sánchez: «Usted lleva la deslealtad en la sangre»
Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Sánchez que lleva la «deslealtad en la sangre». «Lleva siete años siendo desleal a su partido, a la Constitución y al Jefe del Estado, y a los españoles».
Feijóo: «Hay que tener la cara de cemento para presumir de política de vivienda»
Feijóo le ha reprochado a Sánchez que hay que tener la «cara de cemento» para presumir de política de vivienda. «Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios. La única vivienda de la que se ha preocupado es de la de su hermano».
Feijóo a Sánchez: «Le ha robado el futuro a miles de españoles»
Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Sánchez que le ha «robado» el futuro a miles de españoles, ya que según cuenta el líder popular, Sánchez ha hecho que los jóvenes sean «dependientes del Estado o de sus mayores».
Feijóo: «En ningún país del mundo se sostendría ni un minuto este Gobierno»
El líder del Partido Popular ha señalado que el Gobierno de Sánchez no se sostendría «ni un minuto» en ningún país del mundo.
Turno de Feijóo
Tras la comparecencia de Pedro Sánchez, es el turno de Alberto Núñez Feijóo, que ha comenzado reprochándole a Sánchez datos sobre la privatización en Andalucía y Cataluña.
Termina la intervención de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno ha terminado su intervención. Ahora es el turno de los distintos grupos parlamentarios.
Pedro Sánchez: «Donde gobierna la derecha, mal»
El presidente del Gobierno ha indicado que «donde gobierna la derecha, mal». «La derecha y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario», ha señalado.
Sánchez tilda de «muy grave» la situación educativa en Madrid
Sánchez ha tildado de «muy grave» la situación educativa de la Comunidad de Madrid. Sobre todo, ha mencionado a Ayuso y a la Universidad Complutense de Madrid. «Una universidad como la Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones para pagar nóminas, y eso que la señora Ayuso es alumna ilustre».
Sánchez critica la gestión de Mazón
Pedro Sánchez ha criticado la gestión del ex presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, tildándola de «negligente».
Pedro Sánchez habla sobre los cribados de Andalucía
Pedro Sánchez ha hablado sobre los cribados en Andalucía: «El sistema ha dejado de funcionar en varias provincias. Bastaba con una llamada corta, rutinaria para evitar un sufrimiento inmenso y no se sabe por qué no se ha producido esa llamada».
Sánchez: «Señores del PP, han convertido Madrid en un casino en el que siempre gana Quirón»
El presidente del Gobierno ha atacado al PP diciéndoles que han convertido Madrid en un «casino» en el que siempre gana la sanidad privada y el Hospital Quirón.
Sánchez carga contra Ayuso
Pedro Sánchez ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalando que el sistema sanitario de Madrid se ha devaluado, obteniendo las «peores calificaciones de los últimos 15 años».
Sánchez cuenta que se ha invertido un «91%» más en Educación
Pedro Sánchez ha contado que el Gobierno ha movilizado un «91% más de recursos a la Educación que el Gobierno anterior» doblando el número de becas, aumentando las plazas de FP o aumentando las plazas de docentes.
Sánchez habla de los Servicios públicos
Pedro Sánchez ha hablado de la inversión que su Gobierno ha dedicado a los Servicios Públicos. «Desde que llegamos al Gobierno hemos ampliado los derechos de ciudadanía y hemos apostado por lo público como ningún otro gobierno. Son 300.000 millones de euros el dinero adicional que este Gobierno ha invertido en servicios públicos en estos 7 años, muchos de los cuales se han transferido a las Comunidades».
Sánchez: «La corrupción adopta muchas formas»
Pedro Sánchez ha contado que la corrupción adopta «muchas formas«. «Ya sean mordidas o partidos políticos y el resultado, afecta a los servicios públicos y a la economía de los ciudadanos». El presidente del Gobierno ha puesto énfasis en el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción, pasando muy por encima por este asunto.
Sánchez señala los instrumentos contra la corrupción
El presidente del Gobierno ha señalado las dos herramientas que hay contra la corrupción y que, según cuenta, aumentan la transparencia en la «contratación pública», como la IA o la supervisión de la ciudadanía. Sánchez también ha contado que esto ha sido en «tiempo récord» y cumpliendo la «palabra dada».
Sánchez: «La corrupción es una lacra que acecha a nuestro país»
El presidente del Gobierno ha tachado de «lacra» a la corrupción y ha señalado que «acecha» a España. Sánchez también ha contado que lleva «combatiendo» la corrupción desde que entró al Gobierno.
Sánchez: «Llevan siete años exigiendo unas elecciones parlamentarias y se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana»
Pedro Sánchez ha señalado que el Partido Popular lleva «siente años» exigiendo unas «elecciones generales» pero ha tildado de «paradoja» que se «nieguen» a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la DANA.
Sánchez: «No ha habido en la historia de este país un Gobierno tan parlamentario como tengo el honor de presidir»
Pedro Sánchez ha vuelto a recordar que su Gobierno es el más «parlamentario de la historia del país».
Pedro Sánchez llama «oposición destructiva» al Partido Popular
Sánchez ha lanzado más reproches al PP, al que acusa de «unirse a la ultraderecha» y de votar en contra de la «revalorización de las personas» y de «la quita de la deuda». El presidente del Gobierno ha querido apelar al consenso de los grupos por la gente «que necesita de la acción pública».
Ayudas a Palestina
Sánchez ha hablado del conflicto palestino y pide a Israel «que abra los corredores humanitarios» y «avance hacia la solución de los dos estados». También adelanta que «España se ha ofrecido a albergar una conferencia de paz» y que el Gobierno transferirá la próxima semana «46 millones de euros extraordinarios de ayuda» para la Autoridad Palestina.
Pedro Sánchez carga contra el PP
El presidente del Gobierno, hablando sobre el cambio climático, ha cargado contra el Partido Popular. «El compromiso se ha roto esta misma semana con eurodiputados del PP votando con la ultraderecha en contra de reducir las emisiones de efecto invernadero», indica Sánchez.
Sánchez: «El 60% de la desigualdad viene de no poder acceder a una vivienda digna»
El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia hablando de la vivienda, señalando que el «60% de la desigualdad» viene de no poder acceder a una «vivienda digna». Sánchez también ha recordado la «emergencia climática», señalando que Europa debe unirse para hacerle frente.
Comienza la comparecencia de Sánchez
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.
El PP pedirá explicaciones
El Partido Popular le pedirá explicaciones a Sánchez sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez. El PP también ha avanzado que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.
Acaba de llegar Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno acaba de llegar al Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Una comparecencia marcada por la ruptura con Junts, que la pasada semana anunció que rompía definitivamente con el Gobierno y que no apoyarían una iniciativa más del Ejecutivo.
Junts a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»
La portavoz de Junts ha reprochado a Sánchez que sus «incumplimientos» han llevado a «bloquear la legislatura». «Siete de cada 10 catalanes creen que usted ha incumplido».