Última hora de la política en España hoy, en directo | Pedro Sánchez comparece en la sesión de control al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Una comparecencia marcada por la ruptura con Junts, que la pasada semana anunció que rompía definitivamente con el Gobierno y que no apoyaría una iniciativa más del Ejecutivo.

El foco también está puesto sobre el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El líder del PP centrará principalmente su intervención en los casos de corrupción que «acorralan» a Sánchez.

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha comenzado a las 9.00 horas de hoy. El presidente del Gobierno da cuenta en una jornada marcada también por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.