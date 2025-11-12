Abascal reta a Sánchez: «Forzaré elecciones en la Comunidad Valenciana si usted las convoca en España»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Forzaré elecciones en la Comunidad Valenciana si usted las convoca en España». Abascal se ha pronunciado así en el Congreso de los Diputados, después de que Sánchez haya vuelto a reclamar elecciones en Valencia.

El líder de Vox se ha comprometido a forzar elecciones un segundo después de que Sánchez suba a la tribuna y disuelva las Cámaras: «No hay que temer la voz de los ciudadanos. Lo ha dicho usted, señor Sánchez. Repítalo y convoque elecciones. Si no, cállese y déjenos reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus acciones y negligencias criminales».

Abascal ha destacado que España tiene un Gobierno «inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la Justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante sufrimiento de los ciudadanos españoles».

«Un Gobierno cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel, y para ello está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles», ha señalado, apuntando que éste es el resumen de las explicaciones que en ocasiones tiene que dar ante amigos y aliados internacionales cuando le preguntan sobre la situación en nuestro país.

La imagen de Sánchez en el exterior

«Saben bien quién gobierna España. A veces se aguantan la risa cuando oyen al marido de Begoña Gómez hablar de prevención de la corrupción y de transición verde competitiva al primer gobernante que ha conseguido un apagón total de su propio país», ha expuesto Abascal.

Asimismo, ha indicado que «Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar al menos una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, una especie de Obama de Pozuelo, y quizá soñaba con algún tipo de cargo internacional que le alejase de los juzgados de Plaza de Castilla». «Me temo que no lo ha conseguido», ha sentenciado Abascal.

El líder de Vox ha señalado, además, que en si las conversaciones que mantiene con distintos líderes internacionales surge alguna comparación con el presidente del Gobierno, «la que más se repite es la de Nicolás Maduro». No obstante, Abascal ha apuntado que Maduro «no se lucraba de los negocios de su suegro antes de convertirse en un tirano», sino que «conducía un autobús, algo mucho más decente».

Abascal ha destacado que de Sánchez «no se puede decir, como de las princesas, que no tenga pasado», que también tiene futuro: un futuro judicial, y respecto al presente, que ya lo hemos visto esta mañana: un discurso soporífero lleno de embustes, de maniqueísmos, y de trampas, como los de sus héroes socialistas Chávez y Castro. Y un discurso tan alejado de la realidad como lo está en este momento éste parlamento de la voluntad popular».

La política de puertas abiertas de Sánchez

El presidente de Vox también ha denunciado que el Gobierno de Sánchez «ha promovido la llegada de millones de inmigrantes a España sin pensar en adecuar los servicios públicos».

«Este año acabará con 600.000 inmigrantes más, que se suman a los más de 3 millones que han entrado en los últimos cinco años», ha precisado, indicando que el resultado de esto es que «no hay viviendas asequibles; no hay salarios que permitan emanciparse y formar una familia y se tienen que ir de nuestra patria los jóvenes mientras traemos a otros; no hay seguridad en las calles, digámoslo a las mujeres, y no hay cita para el médico en un tiempo razonable.Y eso es culpa de sus políticas. De la invasión migratoria».

Además, Abascal ha advertido que la Sanidad en España está «muy cerca del colapso». En este sentido, ha explicado que «sólo en la Comunidad de Madrid se atienden a 200.000 inmigrantes ilegales al año».

«Están trayendo a millones de inmigrantes con la promesa de una paguita y Sanidad gratis», ha denunciado Abascal, criticando que «no ha existido un plan más estúpido, más irresponsable y suicida que su política migratoria durante estas décadas».

Y ha indicado que frente a esta situación «todas las soluciones van a ser drásticas». «Lo saben todos ustedes y no lo quieren. Y lo saben y lo quieren los españoles», ha apuntado.

A juicio de Vox, «España necesita la repatriación urgente de todos los ilegales; la deportación de todos los extranjeros que, aún residiendo legalmente hayan cometidos delitos o traten de imponer religiones fanáticas; así como la remigración de todos los que estén aquí viviendo de ayudas sociales que ya no alcanzan a los españoles y que los españoles necesitan».

Y también «recuperar a todo el talento español de tantos jóvenes que han tenido que irse de su propia patria porque no tenían aquí oportunidades de futuro».