PSOE y Sumar pactan que Sánchez comparezca el último en el Congreso y para hablar de reconstrucción

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, comparecerá en último lugar en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Y no lo hará para esclarecer la actuación de su Ejecutivo, sino para hablar de reconstrucción. Así, lo han decidido el propio PSOE, que es a la vez el partido que lidera el propio Sánchez. Y Sumar, que es la formación que encabeza la vicepresidenta del Gobierno del citado Sánchez, Yolanda Díaz. Sumar y PSOE son socios en el Gobierno de España.

Así, mientras el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será llamado por esa misma comisión del Congreso de los Diputados a la fase de investigación y de los primeros, Sánchez, como se ha dicho, sólo acudirá a hablar de reconstrucción y al final. Y, todo ello, en una comisión para la que se anuncian decenas comparecientes. Es decir, que se va a alargar. En consecuencia, la comparecencia pactada por las dos formaciones socias del Gobierno de España, que preside el propio Sánchez, no se producirá, al menos, hasta finales del próximo año 2026.

La reacción del PP a lo que se ha querido trasladar como un acuerdo que desbloquea esa comisión de investigación, no se ha hecho esperar. Los populares han acusado a los socialistas y a Sumar de «volver a engañar a los valencianos» y de haber diseñado una comisión de investigación «para proteger a Pedro Sánchez», tal como ha verbalizado el diputado alicantino en la Cámara Baja, César Sánchez.

El diputado del PP ha contrapuesto al hecho de que Pedro Sánchez acuda a la mencionada comisión del Congreso sólo al final y a hablar de reconstrucción a la actitud decidida del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «que ya ha dicho en multitud de ocasiones que acudirá donde sea llamado». César Sánchez ha destacado a este respecto que «frente a esa actitud de respeto y colaboración», de Mazón, «la izquierda responde con ataques, mentiras y montaje político».

César Sánchez ha sentenciado también que el presidente del Gobierno de España comparece «obligado por sus socios» y que «hasta el último minuto, ha intentado eludir su responsabilidad». Para el diputado del PP: «Sánchez ha intentado huir de nuevo, como hizo en Paiporta. Tanto han apurado su comparecencia que, de hecho, es el último en hacerlo. Y no lo hará hasta finales de 2026». El diputado del PP ha destacado, finalmente, que su partido está «firmemente comprometido con las víctimas». Y que no va a dejar que el Gobierno de Sánchez «siga politizando el dolor de las víctimas».