Mazón sitúa a la ciberseguridad como una de las prioridades estratégicas «de todas las políticas»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este lunes que la ciberseguridad debe ser «un eje transversal y una prioridad estratégica» de todas las políticas públicas y empresariales. Carlos Mazón ha reafirmado también el compromiso del Gobierno valenciano, que él preside, de «favorecer la atracción de proyectos de interés estratégico» porque, según ha explicado el propio Carlos Mazón, en los dos últimos años se han traducido en una inversión de 18.000 millones de euros y 21.600 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.

Mazón se ha manifestado así en el transcurso de una visita a la sede de S2Grupo, en Valencia. Allí, ha firmado junto al CEO de esa misma compañía, José Rosell, un acuerdo de intenciones para el impulso de un laboratorio de ciberseguridad para el sector aeroespacial, del que Mazón ha destacado que contribuirá a posicionar la Comunidad Valenciana como un «Polo de Ciberseguridad industrial». Mazón ha asegurado que la Comunidad Valenciana va a convertirse en un referente de ciberseguridad industrial.

Carlos Mazón ha explicado que el acuerdo es «una apuesta de futuro» que va a beneficiar a empresas, centros de investigación, universidades y al conjunto de la sociedad. Además, ha detallado que la Generalitat Valenciana va a apoyar a S2Grupo en el desarrollo de un plan de inversiones para crear un centro de excelencia en ciberseguridad y desarrollar el proyecto Cicerón para el sector aeroespacial. También, ha destacado que el proyecto Cicerón nace «como respuesta» a un contexto global en el que «tenemos la posibilidad de posicionar a la Comunidad Valenciana y a España como actores clave en la resiliencia aeroespacial europea».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha manifestado además que el acuerdo de intenciones firmado este lunes con S2Grupo se suma a la apuesta del Consell por posicionar a la Comunidad Valenciana como referente de innovación digital. Y ha recalcado, también, el objetivo de la Generalitat Valenciana para que el la transformación digital sea «una oportunidad para todos, garantizando que el progreso tecnológico vaya siempre acompañado de seguridad, confianza y protección para la ciudadanía».