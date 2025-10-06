Mazón crea deducciones para la música como seña de identidad de más de 100.000 valencianos

En pleno desafío del independentismo catalán, con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez y varios de sus ministros a ocurrencias tales como llamar catalán al valenciano o valenciano catalán, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha impulsado una nueva batería de deducciones fiscales. En este caso, destinadas a la música. Y con dos objetivos: continuar con la bajada de impuestos y reducciones fiscales, uno. Y poner en valor y primar las señas de identidad valencianas. Una de las cuáles, es la música. Así, Carlos Mazón pondrá en marcha nuevas deducciones fiscales, destinadas, esta vez, a materias y cuestiones relacionadas con la música.

Esas deducciones fiscales que impulsa Carlos Mazón se producen el momento más complicado de la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos, infrafinanciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, relegada al puesto de colista entre las autonomías españolas en inversiones del Gobierno de Sánchez y con los bolsillos muy tocados tras las más de 90 subidas de impuestos de Sánchez desde que llegó a la Presidencia del Gobierno de España.

Frente a ello, Carlos Mazón, por el contrario, sí va a llevar a cabo nuevas reducciones fiscales dedicadas a la música. Esas medidas beneficiarán a más de 100.000 valencianos, sólo contando a los 47.000 que participan en una de las más de 550 sociedades musicales y 1.000 bandas de música de la Comunidad Valenciana. Y, a otros 60.000 que estudian en la Red de Centros Educativos de de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

Además, se trata de una batería de deducciones fiscales en la que está muy presente la formación de nuevos músicos y la educación musical, pero también abrir la música a una mayor cantidad de público con deducciones en el precio de las entradas destinada a la rentas más bajas.

Entre las ventajas que encontrarán todos ellos, se halla que será deducibles la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música, tanto públicas como privadas; los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios de las sociedades musicales o bandas de música y la asistencia a conciertos para las rentas que más lo necesitan