Pogacar sigue imparable y también gana en los Tres Valles Varisinos

Tadej Pogacar sigue demostrando por qué está siendo el mejor ciclista del mundo este año. El esloveno dio toda una exhibición este martes en Italia conquistando los Tres Valles Varisinos, otro hito después de proclamarse campeón del mundo y después de Europa para sumar su decimonovena victoria de la temporada.

Una carrera en la que se impuso en solitario ante Philipsen y Alaphilippe después de atacar un descenso a 22 km de la meta. Lo hizo cuando su compañero de UAE Team Emirates, Isaac del Toro, le apoyó desde el pelotón para que se escapase y, con el paso, fue ampliando y ampliando la distancia con sus perseguidores hasta ser inalcanzable. Previamente, cuando quedaban 27 km, el dúo ya había preparado su movimiento para hacer el gran ataque a Bernal, Milesi y Simmons y terminar haciendo la estrategia que dejó al resto sin margen de reacción para tratar de darle caza a Tadej.

Muy corto se había quedado cuando prometió que iba a participar después de que se cancelase la edición pasada por condiciones meteorológicas. Ni el danés ni el francés fueron capaces de seguirle la estela, que se quedaron con el grupo a 45 segundos de Pogacar.

El español Izaguirre Insausti fue el que mejor tiempo hizo en la clásica de 200 kilómetros y 3.377 metros de desnivel. De esta forma, Pogacar revalida el título que ya conquistó en 2022 y buscará este sábado sumar otro triunfo en el Giro de Lombardia. Allí buscará romper el récord de Fausto Coppi y seguir escribiendo historia en el ciclismo.