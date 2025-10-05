Pogacar no se cansa de ganar: se proclama campeón de Europa una semana después de ganar el Mundial

Tadej Pogacar sigue a lo suyo. El campeón del mundo se ha proclamado también campeón de Europa, una semana después de su heroico triunfo en Kigali, el esloveno volvió a reinar en Francia. Lo hizo, de nuevo, con un ataque lejano, a 75 kilómetros de meta, con el que dejó atrás a Remco Evenepoel, que terminó colgándose la plata. El bronce se lo llevó el local Paul Seixas.

Una semana ha tardado en estrenar su segundo arcoíris. Después de ganar el Mundial en Ruanda, Pogacar ha vuelto a hacerlo. Nueva clase maestra sobre ruedas del esloveno, que se ha proclamado campeón de Europa en Francia y, de esta forma, ha estrenado a lo grande el maillot que revalidó el pasado domingo.

El corredor del UAE Emirates volvió a dar un recital sobre la bicicleta. Pogacar volvió a lanzar un ataque lejano para resolver la carrera. El esloveno volvió a aprovechar el momento clave para lanzar su ataque y dejar resuelta la carrera. Si en el Mundial atacó a 105 kilómetros para la línea de meta y cuando restaban 60 se marchó en solitario al desprenderse de Del Toro, en Drome y Ardeche (Francia), donde se disputaba el Europeo, atacó cuando restaban 75 kilómetros para la meta.

Fue en el tercer y último paso por el alto de Saint-Romain-de-Lerps, el punto clave del circuito, cuando Pogacar aprovechó para lanzar un ataque sobre Remco Evenepoel, que le aguantó durante unos metros, hasta que al final acabó cediendo. A 75 kilómetros de meta volvía a materializar su superioridad y se lanzaba a otra aventura suicida para cualquier otro ciclista, salvo para él.

Una vez más, lo volvió a hacer. No contento con dar un recital el pasado domingo en Ruanda, en el Mundial, para ganar por segundo año consecutivo el arcoíris, volvió a exhibirse en Francia para proclamarse campeón de Europa. Lo hizo, de nuevo, ante Evenepoel, al que doblegó con un ataque de lo más certero a falta de 75 kilómetros para meta, en un recorrido de 203. El belga no pudo aguantar el ritmo impuesto por el caníbal moderno, que se marchó en solitario a por el triunfo sin obtener respuesta del resto del pelotón.

En el Mundial, a 104 de meta.

En el Europeo, a 75 de meta. 𝑼𝒏 𝒅𝒊́𝒂 𝒎𝒂́𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂 para Tadej Pogacar.

En un pelotón liderado por Bélgica, Pogacar apareció por la izquierda para romper la carrera. Le siguieron Evenepoel, con Seixas, Ayuso y Scaroni saliendo también a su estela. Pero no consiguieron aguantarle. Sólo Remco pudo salir a por él, aunque tampoco fue capaz de seguir el ritmo que marcaba el tetracampeón del Tour de Francia. Acabaron formando un grupo perseguidor, donde el belga intentó en varias ocasiones marcharse, hasta que lo consiguió a 35 kilómetros de meta.

Evenepoel se marchó a por la segunda plaza, toda vez que sabía, una vez más, que Pogacar era inalcanzable. Quedaba ya sólo en juego un bronce del que Ayuso se despidió cuando restaban cinco para meta. Se quedaron Seixas y Scaroni en la pelea, hasta que el francés pegó un acelerón a dos kilómetros para llevarse la medalla en casa.