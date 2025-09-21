Evenepoel humilla a Pogacar: le dobla y se lleva el tercer oro mundialista en contrarreloj

Remco Evenepoel ha vuelto a demostrar que a su nivel máximo es imparable. Lo hizo por tercera consecutiva para llevarse un nuevo oro mundialista y llevándose por delante a otro coloso como Tadej Pogacar. Ruanda vivió cómo el belga fue imparable en contrarreloj individual, donde dejó tan atrás a sus rivales que el esloveno se quedó a 2 minutos y 37 segundos, además de ser doblado a dos kilómetros de la meta.

Un dato de extraordinaria relevancia, ya que el cuatro veces ganador del Tour de Francia salió dos minutos y medio antes que su rival y vencedor en la prueba. Este resultado avanza otro duelo espectacular para el domingo en la prueba en línea, en la que en principio el favorito era Pogacar, vigente maillot arcoíris de la especialidad y gran dominador del pelotón internacional en los últimos años.

El recital de Evenepoel lo explican claramente las diferencias sobre sus rivales en el exigente recorrido de 40,6 km con cuatro cotas a superar y final en el Muro de Kigali, que finalizó en 49 minutos y 46 segundos y unas ventajas de 1.14 al australiano Jay Vine, y 2.36 a su compatriota Ilan van Wilder, que le acompañaron en el podio. Pogacar fue finalmente cuarto.

Buena carrera del mexicano Isaac del Toro, bien al principio y al final pero con cierto bajón en medio para terminar quinto, a 2.40 de Evenepoel. Y también de los españoles Iván Romeo y Raúl García Pierna, undécimo y decimoctavo, a 3.52 y 5.03. Aunque el vallisoletano, oro sub-23 en 2024, soñaba con más.