El hiriente comentario de Pogacar tras el final de la Vuelta a España: «Me siento más seguro en África»

Tadej Pogacar no fue uno de los ciclista que corrió la polémica Vuelta a España 2025, principalmente para tener más tiempo de descanso de cara al Mundial de Ciclismo que se celebra por primera vez en África, en Ruanda. Su ausencia en la clásica española no le ha impedido comentar, desde la concentración con Eslovenia, lo sucedido en España con una afirmación que no deja en buen lugar lo vivido durante la Vuelta: «Me siento más seguro en África».

El esloveno es uno de los grandes favoritos en los Mundiales de África, junto con su rival en la contrarreloj Remco Evenepoel. La ausencia de Pogacar en la Vuelta fue un duro varapalo para la organización española y su comentario sobre la seguridad en África, en Ruanda, justo tras lo vivido hace apenas unos pocos días en España, en las diferentes etapas de la Vuelta, con las manifestaciones pro Palestina.

En declaraciones para el medio esloveno Sportklub, Pogacar hizo referencia a sus sensaciones en África, con un guiño a la seguridad que siente en Ruanda y una alusión que no gusta en Europa: «África está bastante bien, quizás el aire es un poco malo. Pero la gente es muy amable. Me siento seguro, mucho más que en algún país europeo».

Pogacar se siente más seguro en Ruanda que en algunos lugares de Europa, así lo manifiesta el ciclista esloveno, justo pocos días después de todo lo vivido con la Vuelta a España.

Sobre el recorrido en los primeros Mundiales de ciclismo en ruta celebrados en el continente africano, Pogacar explica también que le «sorprendió», lo analiza así: «No hay mucho trabajo técnico. Es sencillo, con muchos desniveles. Tenemos cuatro subidas. Hay que esforzarse mucho en todas partes. No hay tiempo suficiente para descansar. El recorrido es rápido. Espero que mis piernas estén bien».

Pogacar no estuvo en La Vuelta

Cabe recordar que Tadej Pogacar no estuvo en la Vuelta a España, dando su plaza al catalán Juan Ayuso. El esloveno fue una de las grandes ausencias de la prueba española, aunque como él mismo explicó fue la consecuencia de un calendario exigente, sobre todo tras un duro Tour que le dejó exhausto.

«Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar», fueron las explicaciones de Pogacar para declinar su participación en la Vuelta a España.

El reto de Pogacar en Ruanda

El esloveno Tadej Pogacar tiene un reto por delante, tan mayúsculo como su doblete con el Tour de Francia y el Giro de Italia conseguidos el año pasado, salir victorioso tanto de la contrarreloj como de la prueba de fondo en estos Mundiales de ciclismo en África. Nadie a lo largo de la historia ha logrado tal proeza en un mismo año. Ni su principal rival y favorito en este caso, Remco Evenepoel, ha logrado tal hazaña —aunque él sí ha conseguido hacerlo en años diferentes—.