Fin al Israel Premier Tech: el equipo confirma que cambia su nombre e identidad

El Israel Premier Tech ha confirmado en la tarde de este lunes su cambio de nombre e identidad a partir de 2026 con el fin de dejar de ser vinculado con el país israelí, en visos de paz con Palestina por la propuesta de Donald Trump. Después de toda la polémica durante la Vuelta a España 2025, el equipo ciclista corta de raíz con la nación israelita, asegurando que su propietario, Sylvan Adams, empresario multimillonario israelí-canadiense, dejará de hablar en «nombre del equipo».

El radicalismo propalestino en nuestro país durante la carrera ciclista generó un clima de crispación contra el equipo israelí y un odio que se fomentó desde el propio Gobierno español de Pedro Sánchez. Las imágenes de la última etapa en Madrid reflejaron que algunos ultras no se manifestaban a favor de Palestina, sino que únicamente buscaban la violencia e increpar a los deportistas.

Con tal de que no se repitan estas escenas, el propietario de la escuadra ha comunicado que no seguirá vinculado al equipo Israel y que se centrará «en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial». En las últimas pruebas ya habían participado bajo las siglas IPT y no con su nombre oficial, pero la incomodidad de los patrocinadores también ha impedido la prolongación de esta identidad.

Comunicado del equipo Israel

«Hace 11 años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo.

A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos».