El equipo Israel-Premier Tech cambiará su sede a Canadá para evitar los problemas vividos con los propalestinos de cara al Tour de Francia 2026. A raíz de todos los boicots vividos en la Vuelta a España por su participación en la competición, el club ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que su presencia vuelva a generar un ambiente de tensión que ponga en riesgo la seguridad de los ciclistas.

Desde hace semanas, Barcelona ha presionado para que Israel no estuviese en ‘Le Gran Depart’ del año que viene. En varias ciudades españolas se han vivido grandes concentraciones y dejaron imágenes con la policía que les puso en alerta, temerosos de poder vivir un episodio similar, o incluso más hostil. Hasta la propia organización sigue barajando la posibilidad de cambiar el lugar de la salida si el gobierno español no garantiza las medidas de seguridad necesarias.

Israel cambiará de nombre en el Tour de Francia

Es por ello que, de cara a la presentación el próximo 23 de octubre, se espera que el conjunto israelí haga un cambio importante para solventar el problema. La idea de Israel-Premier Rech es cambiar su sede a Canadá y de esta forma competir con otro nombre en sus equipaciones. Una medida que evitaría el foco de los protestantes y así relajar tensiones con el país francés y el Ayuntamiento de Barcelona. Una opción gracias al hecho de que su presidente, Sylvan Adams, tenga la doble nacionalidad al haber nacido en Montreal, según ha informado La Ser.

La decisión ha venido precedida de varias reuniones previas y para poder celebrarse con normalidad, tanto las tres etapas que se correrán en territorio español como el resto en el país galo. Se espera que se mantengan las protestas por mucho que Israel cambie su nombre. Sin embargo, Israel sigue firme en no abandonar el Tour de Francia.