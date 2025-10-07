Ni Mondoñedo ni Antequera: el pueblo que ha conquistado a Karlos Arguiñano por la iglesia que tiene en su plaza

España está llena de pueblos que parecen congelados en el tiempo, donde cada calle y plaza cuentan historias centenarias. Entre ellos, Briones, en La Rioja, destaca por su historia, su autenticidad, su arquitectura y su entorno natural. Fue precisamente este pueblo el último que visitó Karlos Arguiñano en uno de sus programas de televisión. El cocinero se mostró encantado con la plaza principal: «tiene una plaza maravillosa y una iglesia que me encantó», comentó mientras disfrutaba de un vino local con el ambiente típico que caracteriza a los pueblos riojanos.

Con una población de apenas 800 habitantes, Briones combina un rico legado histórico con la tranquilidad de un municipio pequeño. Durante la Edad Media, gracias a su ubicación privilegiada en la frontera entre los reinos de Castilla y Navarra, se convirtió en un punto clave de defensa y control. Con el tiempo, la villa experimentó un crecimiento urbano y económico, lo que permitió la construcción de edificios señoriales, como el Palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En 1973, el casco histórico de Briones fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.

En el corazón de la Rioja Alta, sobre un cerro dominando las vistas del valle del Ebro, se encuentra Briones, uno de los pueblos más bonitos de España. Pasear por sus estrechas callejuelas es como hacer un viaje a la Edad Media, sobre todo si la visita coincide con las Jornadas Medievales, celebradas la tercera semana de junio. Por todo el casco histórico no faltan las casonas y palacetes, como la Casona de la Plaza, el Palacio de los Quincoces o el Palacio de los Gadea. Pero sobre todo no te pierdas el Palacio del Marqués de San Nicolás, una joya del barroco que acoge el Ayuntamiento de Briones y un museo etnográfico conocido como "La Casa Encantada". De la arquitectura religiosa destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con su imponente torre campanario que es todo un símbolo de Briones. También es interesante la Ermita de San Juan, no sólo por su arte y arquitectura, también porque acoge la colección original de la antigua botica. Todo el casco urbano estaba rodeado por una muralla, de la que se conservan algunos lienzos y dos puertas de acceso. Y dominando el conjunto estaba el castillo medieval, del que sólo queda la Torre del Homenaje convertida en mirador panorámico. Finalmente, estando en La Rioja, no puedes irte sin visitar alguna bodega, como las Bodegas Vivanco, donde se ha instalado el Museo de la Cultura del Vino.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico isabelino con elementos de otros estilos, es uno de los principales atractivos de la villa. Declarada Bien de Interés Cultural, refleja siglos de historia y devoción. Por otro lado, el Palacio del Marqués de San Nicolás, construido en el siglo XVIII y reformado posteriormente para albergar el ayuntamiento, es un ejemplo del barroco civil. Las murallas y los restos del antiguo castillo son testigos de siglos de historia, que conviven con la vida cotidiana de los habitantes y los visitantes.

Además de su riqueza arquitectónica, Briones cuenta con dos museos que merece la pena visitar. El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, conocido a nivel internacional, ofrece un recorrido por la historia y la cultura del vino, desde la viticultura hasta la gastronomía, incluyendo catas y exposiciones interactivas.

Por otro lado, el Museo Etnográfico «La Casa Encantada». muestra el estilo de vida tradicional de la villa, sus costumbres y objetos cotidianos, permitiendo a los visitantes adentrarse en la vida de los habitantes de hace siglos.

«La Casa Encantada está ubicada en el Palacio del Marqués de San Nicolás en Briones, un característico edificio de la arquitectura barroca civil de La Rioja en el siglo XVIII. La primera planta a los espacios más públicos de la vivienda centrados en torno a dos núcleos: la sala y el comedor que marcaba el estatus familiar y donde se recibía a las visitas, y la cocina donde se desarrollaba la vida familiar en torno al fuego continuamente encendido, y a la que se vinculaba la despensa y periódicas actividades gastronómicas: el pan, la matanza y el queso».

En cuanto a la gastronomía, Karlos Arguiñano destaca una pequeña carnicería en la plaza principal del pueblo, llamada Matute, famosa por su embutido artesanal; el chef probó chorizo picante, salchichón y morcilla. «Me dijeron que pica cuando se traga la saliva, no al principio, y así fue», explicó.