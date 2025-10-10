Así es el hotel de Indonesia donde mataron a Matilde Muñoz: «Inseguro y con ratas»

Equipo de investigación se centra en su reportaje de hoy, viernes 10 de octubre, en la muerte de Matilde Muñoz, una española de 72 años que decidió disfrutar de su jubilación viajando por Indonesia. Allí se sentía en un país seguro y en el que su pensión española le servía para vivir cómodamente, aunque no presumía de grandes lujos. Pese a los viajes, la española encontró en un pequeño hotel el que era su hogar en la isla de Lombok, aunque fue el sitio en el que terminó encontrando la muerte a manos de dos empleados.

El Bumi Aditya es un completo de bungalows situado en esta isla, la más conocida del país, en el que las quejas de los clientes eran frecuentes, tal y como se puede comprobar en las opiniones que están publicadas en la red. En cambio, Matilde tenía allí su base de operaciones, guardando por un precio muy económico una habitación en la que dejar sus pocas pertenencias y viajar ligera de equipaje por el país. Aunque allí creyó haber encontrado la amistad y complicidad de los empleados, lo cierto es que fueron dos de ellos los que la mataron para conseguir 156 euros. Aunque en nuestro país es una cantidad ridícula por la que encontrar la muerte, en el país asiático llega a ser la mitad del sueldo medio de sus habitantes, aunque es muy posible que millones de personas deban vivir con menos de los 350 euros mensuales que dicen las estadísticas que cobran una importante cantidad de indonesios.

A fecha de cierre de este artículo no es posible realizar una reserva en sus habitaciones en plataformas como Agoda (muy popular en Asia), Booking y OyoRooms (el portal de la propia cadena de hoteles a la que pertenecía). Esto hace pensar que tras estar involucrado en este crimen, no ha podido volver a su actividad o que la empresa ha decidido darle un descanso para evitar que otros viajeros acuden sólo por el morbo, como ocurre en Tailandia con los lugares por los que pasó Daniel Sancho tras asesinar a Edwin Arrieta.

Sorprendentemente, hay una reseña reciente (hace una semana) en TripAdvisor, aunque no es nada buena. «Sucio, ratas y robo», así titula la reseña el viajero que la escribe. «No lo recomiendo para nada. Los empleados fatal y la comida asquerosa. No tengo nada más que decir un desastre», así describe su estancia.

Sobre los robos que allí se producían hay varias quejas en la red, siendo la última de hace seis meses. «Todo iba bien hasta los dos últimos días en los que éramos los únicos clientes en el complejo con la recepcionista. Alguien entró en la habitación y robó una gran suma de dinero», denuncia un huésped, que intentó pedir ayuda en la cercana mezquita que hay junto al hotel, pero no consiguió recuperar sus pertenencias.

Otros se quejan de cortes de agua en las habitaciones durante su estancia: «La habitación estaba bien por el precio, pero había problemas por las noches con el corte del agua».

Además, en muchas de esas reseñas se pueden ver quejas sobre la limpieza de las habitaciones, el nulo mantenimiento de la instalación eléctrica «con cables saliendo de las paredes», pero la seguridad es lo que más quejas provoca. «No me sentí segura dejando mis pertenencias allí, ya que habría sido muy fácil entrar por la fuerza, por no mencionar los insectos», asegura una huésped en TripAdvisor, dejando claro que en algunas fotos se puede ver como las ventanas de las habitaciones se pueden abrir con facilidad.

Por las opiniones, el nivel de mantenimiento había bajado mucho en los últimos meses, especialmente desde que algunos viajeros se quejan de que el hotel en el que fue asesinada Matilde Muñoz dejó de pertenecer a la cadena OYO 2020. Desde ese momento, comienzan las quejas también por los errores a la hora de reservar en plataformas como Booking y Agoda, ya que cuando llegaban a las instalaciones se explicaba que ya no trabajan con esas plataformas y que debían pagar de nuevo, aunque nadie les daba solución al dinero adelantado en esas webs de reserva.