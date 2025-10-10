¿Qué reportaje emite hoy ‘Equipo de investigación’? Una muerte por robar 156 euros

Tras dejar sin palabras a los espectadores tras tener en exclusiva a Simón Pérez y Silvia Charro, los protagonistas del vídeo viral de las hipotecas «a tipo fijo», Equipo de investigación hoy vuelve a la carga con un nuevo reportaje. Gloria Serra y los suyos viajarán a miles de kilómetros de España para aportar luz a uno de los crímenes más inexplicables que se han conocido en los últimos años. El programa de laSexta contará con un testimonio muy importante para dar luz a la muerte de una española que fue asesinada por robarle 156 euros, una cantidad que en España no es tan alta, pero en Indonesia, donde ocurrió todo, es una fortuna.

Se trata de un crimen que ha conmocionado este verano, ya que la víctima es una mujer de 72 años, que decidió viajar hasta el país asiático y disfrutar de su jubilación. Aunque llevaba una vida modesta, disfrutando de los pequeños placeres de vivir rodeada de naturaleza y en un país con un ritmo de vida muy diferente al de España, allí era una privilegiada. Ser europea y poder costearse vivir de forma permanente en un hotel, estamos hablando de precios por habitación mucho más bajos, pudo ser lo que llamó la atención de sus asesinos.

Se había convertido en su lugar favorito y al que volvía siempre después de viajar por el país, aunque las opiniones de los viajeros dicen que se trata de un hotel rudimentario, en el que incluso han llegado a ver ratas y se han producido robos en las habitaciones.

Mati Muñoz, la española asesinada, murió por robarle alrededor de 156 euros, una cantidad casi ridícula en Europa, pero que en Indonesia es casi la mitad del sueldo medio, aunque seguro que para muchos es el dinero con el que tienen que vivir cada mes.

Las autoridades han determinado que los dos culpables son un trabajador del hotel y un ex compañero, que fue despedido precisamente por robar a los huéspedes. Tras revolver la habitación de Mati, apenas consiguieron ese dinero, ya que apenas tenía joyas o relojes, debido a que disfrutada de una vida modesta, aunque con su pensión española era una afortunada en Indonesia.

Durante varios días, el cuerpo de la española estuvo escondido en una sala de máquinas a la que poca gente accede. Después, la trasladaron a un terreno junto al hotel, pero más adelante, y ante la presión por la investigación, decidieron moverlo a una playa cercana al establecimiento, donde esperaron a que las autoridades la encontrasen, con el fin de no levantar sospechas.

Equipo de investigación hablará en exclusiva con la gerente del hotel en el que murió Mati, que tendrá que aportar algo de luz a este caso. La gran duda que queda es quién tuvo en su poder su teléfono cuando ya estaba muerta y quién escribía los mensajes con los que se comunicaba con su familia e incluso les tranquilizaba.

Las respuestas, hoy a las 22:30 h en el reportaje de Equipo de investigación titulado El último viaje de Mati.