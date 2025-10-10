Mazón recorre durante toda la jornada la ‘zona cero’ de la DANA Alice para evaluar ‘in situ’ sus efectos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recorrido durante toda la jornada los municipios que se han encontrado en mayor riesgo en las horas que ha durado la alerta roja por la DANA Alice en la provincia de Alicante para evaluar sobre el terreno la situación de cada municipio y los efectos del temporal ha causado. Con Carlos Mazón, se ha desplazado a todas las localidades el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Así, ha estado en el Puesto de Mando Avanzado, en Orihuela, junto al alcalde José Vegara. Desde allí, se ha desplazado a Almoradí, donde ha visitado junto a su alcaldesa, María Gómez, la zona concreta del río que estalló en la DANA de 2019 para comprobar su estado.

Almoradí y Orihuela son dos municipios en que se echó en falta en la DANA de 2019 la presencia del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, como en su día manifestaron sus alcaldes. Entonces, como presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón se desplazó hasta las dos localidades. Este viernes, lo ha vuelto a hacer, porque se encuentran en la zona cero de la DANA Alice.

También, se ha desplazado Carlos Mazón a Torrevieja, junto al alcalde de la localidad, Eduardo Dolón. Torrevieja ha sido escenario la tarde de este viernes de un tremendo diluvio, que ha obligado a cortar calles.

En Torrevieja, Carlos Mazón ha mantenido una videoconferencia con miembros de Cruz Roja, Protección Civil, bomberos y Guardia Civil. También, se ha desplazado al Parque del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante en la localidad. Y, también, ha acudido a la balsa de laminación de agua junto a la CV-905.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha estado desde primera hora de la mañana en contacto con alcaldes y ha mantenido, antes de viajar, una primera reunión telemática con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y todo el Gobierno valenciano. A esa reunión han asistido presencialmente, también, Toni Pérez y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.. El contacto con el conseller Juan Carlos Valderrama ha sido constante durante toda la jornada.