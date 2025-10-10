Mazón se dirige al Puesto de Mando Avanzado en Orihuela tras reunirse con el Consell por la DANA Alice

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se dirige al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en el Ayuntamiento de Orihuela, la capital de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, en respuesta a la emergencia ante la alerta por lluvias torrenciales de la DANA Alice. Mazón ha viajado a Orihuela desde Alicante, tras mantener una reunión telemática con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y con el resto de consellers.

Orihuela y la Vega Baja del Segura en su conjunto se hallan en el mismo territorio al que Carlos Mazón, entonces presidente de la Diputación de Alicante, decidió viajar de inmediato también en otra terrible DANA. En aquel caso, la de 2019. El que era entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, llegó varias horas después que Mazón.

Carlos Mazón viaja a Orihuela, que dista unos 60 kilómetros de Alicante, desde la sede de la Generalitat Valenciana en la capital de la provincia, desde donde ha seguido la evolución de las primeras horas de la DANA este viernes y desde donde ha mantenido la reunión telemática con su conseller de Emergencias y el resto de miembros del Gobierno valenciano para valorar la situación. Y desde donde, también, ha hablado con los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA Alice.

Presencialmente, junto a Carlos Mazón, han participado en esa misma reunión el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que también se desplaza a Orihuela en estos momentos junto al presidente de la Generalitat Valenciana, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Alberto Martín.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, está en su ciudad, pendiente de la evolución de la DANA en el término municipal. Esta mañana, Luis Barcala ha reunido al Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). En esa reunión, Barcala ha decidido mantener todas las medidas preventivas y operativas frente al riesgo del fenómeno meteorológico que padece también la capital de la provincia de Alicante.