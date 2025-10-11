La hipocresía propalestina del PSOE

A la manifestación a favor de Palestina que tuvo lugar en Palma el pasado domingo acudieron, como es habitual, la gran mayoría de los tentáculos que forman ese kraken político llamado izquierda: independentistas, antifas, comunistas, sindicalistas… Todos ellos recorrieron de la mano las principales calles de la capital de las Islas Baleares pero con la gran ausencia del más importante y poderoso de todos: el PSOE.

Sí, aquel partido que está tan consternado y afligido por el «genocidio» que está perpetrando Israel en Gaza, tan preocupado por los integrantes de la Global Sumud Flotilla, tan indignado con el gobierno de Netanyahu… no se presentó para exhibir su activismo propalestino con el que nos tienen acostumbrados en los medios de comunicación o en el Parlament.

La ausencia del PSIB en la marcha pro-Gaza del pasado domingo no tiene mucho misterio. Los allí presentes no pararon de exigir el fin del comercio de armas y de relaciones con Israel, a la vez que denunciaban y criticaban ferozmente el embargo de armas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado, al considerarlo fake, tibio y propagandístico.

Algo me dice que Iago Negueruela, Mercedes Garrido y demás miembros de ese muerto político llamado PSOE balear tuvieron una orden de arriba de no acudir a la protesta, a la que acudieron alrededor de 3.000 personas. O simplemente sintieron el miedo de compartir trinchera y morder el polvo durante unas horas con unos manifestantes situados más a la izquierda que ellos. Lo de els carrers seran sempre nostres ya para otro día.

Cómo iban a tener sus señorías del PSIB la osadía de presentarse a una marcha en la que los asistentes cuestionaran a su jefe Sánchez. La estrategia ha sido clara: ni una mención a la protesta, ni un mísero tweet de aquellos que, frente a las cámaras y los micrófonos, jamás desperdician la ocasión de ser los más propalestinos del mundo.

Para los socialistas de Baleares, la «limpieza étnica» y el «apartheid» que Israel aplica presuntamente en la ciudad de Gaza hay que condenarlos siempre, salvo cuando unos incómodos compañeros de manifestación te pueden poner frente al espejo. En ese caso, es mejor quedarse en casa y hacer como si en Palma no se hubiera celebrado nada.

Dentro de esta estrategia maquiavélica del PSOE se esconde un trasfondo muy revelador sobre la verdadera naturaleza del partido. Un modus operandi maligno que le ha permitido siempre imponer su relato político y llevar la delantera frente a sus adversarios de la derecha y de dentro de la propia izquierda.

Lo mismo ocurre con el turismo o la sostenibilidad. Da igual que en la era Armengol se levantaran 3.000 chalets en rústico, se autorizaran 115.000 plazas turísticas o se construyera una piscina cada 26 horas. En la memoria colectiva, el PSIB siempre será el gran enemigo de la masificación turística, aunque en el Consolat haga lo contrario.

Y es que el PSOE tiene esa magnífica habilidad de tener ese temple político cuando estás en el gobierno pero a la vez ser transgresor a pesar de copar las instituciones, de estar en misa y repicando, en el plato y en las tajadas. Un perfecto juego contradictorio que le sirve a la perfección para gobernar España con un tablero inclinado siempre a su favor.