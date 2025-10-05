Nueva manifestación anti-Israel en las calles de Palma al grito de «¡Palestina libre!»

Con los clásicos cánticos de «¡Israel genocida!» y «¡Palestina libre!» se han manifestado este domingo por Palma miles de personas para protestar contra el «genocidio y la limpieza étnica del ejercito israelí» al pueblo palestino. La marcha ha contado con gran presencia de niños y ciudadanos musulmanes.

Durante la protesta, son muchos los manifestantes, ataviados con el pañuelo palestino, los que han insultado a bancos y empresas multinacionales que se cruzaban a su paso por sus vínculos con Israel. Tampoco han faltado las banderas independentistas a favor de los inexistentes «Països Catalans» y las comunistas con la hoz y el martillo, portadas por antifas con la cara tapada.

Esta ha sido la tónica de la multitudinaria manifestación. Insultos a Israel y a Netanyahu y solidaridad con Palestina. Los asistentes también se han acordado de la Global Sumud Flotilla en la que iba a bordo la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, con la que se han solidarizado al estar encarcelada en el país hebreo.

Críticas al embargo de armas de Sánchez

Llama la atención la nula presencia de dirigentes políticos del PSOE balear, que no han querido participar en una manifestación en la que se ha cuestionado y criticado el embargo de armas a Israel que aprobó el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

«Ningún respeto a los derechos humanos de mucha gente que ha ido con flotillas» a la zona «para intentar romper el bloqueo absolutamente inhumano» en la Franja de Gaza «que va en contra del derecho internacional», ha expresado la portavoz de Mallorca per Palestina, Laura Camargo.

Por su parte, el portavoz de Ciutadans per Palestina, Frederic Guillem, ha afirmado que «no hay que olvidar que toda esta iniciativa de solidaridad con el pueblo palestino trasciende a países y clases sociales».

Asimismo, el activista ha reivindicado que «no se quiere ningún tipo de relación con la entidad sionista, que ha masacrado ya a más de 600.000 personas probablemente, según algunos estudios», y ha considerado que «no se puede permanecer impasible ante esta barbarie».

La protesta ha arrancado a las 18:00 horas en la Plaza de las Columnas. Posteriormente ha discurrido por las principales calles de la capital balear: Nuredunna, las Avenidas, la plaza de España, Porta Pintada, Olmos, La Ramba, calle Unión y el paseo del Borne. La manifestación ha concluido en la calle Constitución, frente a la Delegación de Gobierno.

En la protesta, convocada por diversas entidades propalestinas de extrema izquierda, se ha exigido la «ruptura total de relaciones con el sionismo» y se ha denunciado «la hipocresía cómplice del Gobierno español de Pedro Sánchez».

«Frente al genocidio imperialista perpetrado por el ejército israelí, sólo queda resistir a la barbarie y no mirar hacia otro lado frente a este apartheid y limpieza étnica en Palestina», han manifestado las organizaciones convocantes.