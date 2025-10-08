La mallorquina Reyes Rigo, la última activista española de la flotilla que sigue detenida en Israel

La mallorquina Reyes Rigo Cervilla es la única española de la ridícula Global Sumud Flotilla que todavía sigue detenida en la prisión de máxima seguridad de Ktziot, al sur de Israel. Según informó el Ministerio de Defensa del país hebreo, la activista nacida en Palma tenía que regresar este miércoles 8 de octubre a España, pero por el momento no hay noticia ninguna sobre ella y sobre su estado de salud.

A diferencia del resto de tripulantes de la flotilla pro-Gaza, Reyes Rigo permanece arrestada en Israel tras haber mordido el pasado domingo a una funcionaria de la cárcel donde se encuentra durante un examen médico, provocándole varias heridas leves a la trabajadora.

Tras la agresión, la activista mallorquina fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, ubicada la región del Néguev, para ser interrogada. Todo ello mientras sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, ambas dirigentes de Podemos, ultimaban su deportación forzosa a España.

Reyes Rigo justificó su comportamiento violento y agresivo alegando que los guardias la «atacaron, golpearon y arrastraron con fuerza», según afirmó en su interrogatorio policial. «No tuve otra opción», aseguró la mallorquina.

Lo único que ha trascendido sobre la activista propalestina son las palabras de las podemitas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez. Las dirigentes de la formación morada sostienen que Reyes Rigo fue sacada de una habitación con «extrema violencia». «No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto», manifestaron al aterrizar en el aeropuerto de Madrid.

De hecho, para seguir visibilizando la surrealista situación de su compañera de flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez seguirán sus particulares vacaciones en la capital de España con la excusa de que exigirán al Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores que actúen de inmediato para obtener información sobre Reyes Rigo, garantizar su seguridad y asegurar su retorno a España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que el Gobierno sigue trabajando para la liberación y prestar la atención necesaria a la mallorquina Reyes Rigo, pero no han trascendido más detalles.