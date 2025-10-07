Tras varios días arrestadas en Israel, las podemitas mallorquinas de la ridícula Global Sumud Flotilla ya han llegado a España tras viajar en un avión militar pagado por el Gobierno de España. La concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, Dalda, y su compañera Alejandra Martínez aterrizaron en la noche de este pasado lunes en el aeropuerto de Madrid, donde montaron una auténtica performance victimista ante los medios de comunicación al asegurar que fueron torturadas.

Recibidas entre gritos a favor de Palestina por la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, las dirigentes mallorquinas de la formación morada han reclamado la vuelta a España de la activista mallorquina Reyes Rigo, que permanece detenida en el país hebreo al haber sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico.

Según Alejandra Martínez, Reyes Rigo fue sacada de una habitación con «extrema violencia». «No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto. Quiero pedir al Gobierno de España que facilite la vuelta de Reyes Rigo», ha reclamado.

Por su parte, la edil Lucía Muñoz ha agradecido el apoyo de los movimientos sociales en esta misión que tenía como objetivo «romper con ese bloqueo criminal» que «está perpetrando el Estado genocida de Israel en Palestina desde hace 17 años» y «abrir un corredor humanitario».