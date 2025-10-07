Las podemitas mallorquinas de la flotilla pro-Gaza llegan a España: «Hemos sido torturadas por Israel»
Su llegada al aeropuerto de Madrid se convirtió en una auténtica performance victimista antes los medios de comunicación
Las dirigentes de la formación morada han sido recibidas por Irene Montero y la ministra Mónica García
Tras varios días arrestadas en Israel, las podemitas mallorquinas de la ridícula Global Sumud Flotilla ya han llegado a España tras viajar en un avión militar pagado por el Gobierno de España. La concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, Dalda, y su compañera Alejandra Martínez aterrizaron en la noche de este pasado lunes en el aeropuerto de Madrid, donde montaron una auténtica performance victimista ante los medios de comunicación al asegurar que fueron torturadas.
Recibidas entre gritos a favor de Palestina por la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, las dirigentes mallorquinas de la formación morada han reclamado la vuelta a España de la activista mallorquina Reyes Rigo, que permanece detenida en el país hebreo al haber sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico.
Según Alejandra Martínez, Reyes Rigo fue sacada de una habitación con «extrema violencia». «No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto. Quiero pedir al Gobierno de España que facilite la vuelta de Reyes Rigo», ha reclamado.
Por su parte, la edil Lucía Muñoz ha agradecido el apoyo de los movimientos sociales en esta misión que tenía como objetivo «romper con ese bloqueo criminal» que «está perpetrando el Estado genocida de Israel en Palestina desde hace 17 años» y «abrir un corredor humanitario».
Muy orgullosa de @luciadalda, @alemvelasco_ y @Serigne_Mbaye_. Gracias por poner el cuerpo en la Flotilla. Ningún estado terrorista va a parar a la gente valiente. Tanto los activistas de la Flotilla como los palestinos encarcelados deben ser liberados. Basta de terror sionista. pic.twitter.com/uWjV1wT5Bn
— Ione Belarra (@ionebelarra) October 6, 2025
Sin embargo, también ha lamentado no haber cumplido el objetivo de la flotilla. «Una vez más, Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos, llevándonos en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante cinco días», ha señalado.
Caber recordar que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han permanedio detenidas en Israel unos días más de la cuenta al no querer reconocer que entraron ilegalmente en Israel a través de la Global Sumud Flotilla, por lo que han permanecido arrestadas hasta este lunes en la prisión de Sharonim, al sur del país hebreo, a la espera de un juicio rápido.
Ninguna de las dos querían firmar ningún documento que implique reconocer que entraron en Israel por vía marítima de manera ilegal ya que defienden que su travesía con la flotilla «se enmarca en la defensa del pueblo palestino por la vía pacífica y humanitaria», según informó Podemos en una nota de prensa.