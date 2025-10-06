Una activista mallorquina de la flotilla pro-Gaza seguirá detenida en Israel tras morder a una funcionaria

Una activista mallorquina que viajaba en la flotilla pro-Gaza permanecerá detenida en Israel hasta el miércoles al haber sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico el pasado domingo.

Se trata de Reyes Rigo, una activista defensora de los Derechos Humanos nacida en Palma que tras la supuesta agresión fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, la trabajadora de la cárcel sufrió heridas leves tras la agresión.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado este lunes a Atenas un avión del Ejército que recogerá a los últimos 28 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel, entre las que se encuentran las podemitas Alejandra Martínez y Lucía Muñoz Dalda, la concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma.

El vuelo tiene previsto salir de Grecia en las próximas horas con destino final en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, según han informado medios nacionales. El cónsul de España en Israel se ha puesto este lunes en contacto con los padres de las activistas, que militan en Podemos, para confirmarles que sus hijas viajan en el avión que las lleva a Grecia.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha movilizado «todos sus recursos consulares y diplomáticos» para «prestar protección continua e ininterrumpida» a los españoles a bordo de la Global Sumud, estando «activos desde el primer día».