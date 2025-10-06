Las podemitas mallorquinas de la flotilla pro-Gaza regresarán a España en un avión militar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado este lunes a Atenas un avión del Ejército que recogerá a los últimos 28 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel, entre las que se encuentran las podemitas Alejandra Martínez y Lucía Muñoz Dalda, la concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma.

El vuelo tiene previsto salir de Grecia en las próximas horas con destino final en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, segçun han informado medios nacionales. El cónsul de España en Israel se ha puesto este lunes en contacto con los padres de las activistas, que militan en Podemos, para confirmarles que sus hijas viajan en el avión que las lleva a Grecia.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha movilizado «todos sus recursos consulares y diplomáticos» para «prestar protección continua e ininterrumpida» a los españoles a bordo de la Global Sumud, estando «activos desde el primer día».

Caber recordar que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han permanedio detenidas en Israel unos días más de la cuenta al no querer reconocer que entraron ilegalmente en Israel a través de la Global Sumud Flotilla, por lo que han permanecido arrestadas hasta este lunes en la prisión de Sharonim, al sur del país hebreo, a la espera de un juicio rápido.

Ninguna de las dos querían firmar ningún documento que implique reconocer que entraron en Israel por vía marítima de manera ilegal ya que defienden que su travesía con la flotilla «se enmarca en la defensa del pueblo palestino por la vía pacífica y humanitaria», según informó Podemos en una nota de prensa.

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez fueron interceptadas en el momento en el que rebasaron la zona de exclusión de 120 millas establecida por Israel frente a Gaza. En ese preciso instante, buques israelís frenaron numerosas embarcaciones «de manera segura» y «sin incidentes».

La edil izquierdista del Ayuntamiento de Palma aseguró en un vídeo publicado en sus redes que fue «detenida de manera ilegal» y exigió al Gobierno de Sánchez que «intervenga de inmediato para lograr nuestra liberación».