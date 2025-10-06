«Los guardias me atacaron, no tuve otra opción», dice la activista mallorquina de la flotilla

“Los guardias me atacaron. Me defendí. Me golpearon. Me arrastraron a la fuerza. No tuve otra opción.” sostiene Reyes Rigo, la activista mallorquina de la flotilla pro-Gaza detenida por morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico el pasado domingo. Durante su interrogatorio policial, según publica el medio generalista israelí Mako, Rigo trató de justificar su comportamiento violento y agresivo que le ha llevado a tener que permanecer retenida en Israel hasta el próximo miércoles.

Según informó la policía, el Tribunal de Magistrado de Beerseba, localidad donde se encuentran retenidos los activistas, ha decidido prorrogar la detención de la sospechosa de agredir a una empleada de la prisión de Ketziot hasta el miércoles 8 de octubre, a petición de las autoridades policiales. De acuerdo con la versión oficial, “la sospechosa, ciudadana española de unos cincuenta años —Reyes Rigo, integrante de la Flotilla a Gaza—, fue arrestada y trasladada de la prisión a la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev”, donde la policía continúa la investigación sobre la supuesta mordedura en la mano izquierda que habría propinado a la funcionaria penitenciaria mientras se encontraba recluida.

Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado este lunes a Atenas un avión del Ejército que recogerá a los últimos 28 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel, entre las que se encuentran las podemitas Alejandra Martínez y Lucía Muñoz Dalda, la concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma. El vuelo tiene previsto salir de Grecia en las próximas horas con destino final en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, según han informado medios nacionales. El cónsul de España en Israel se ha puesto este lunes en contacto con los padres de las activistas, que militan en Podemos, para confirmarles que sus hijas viajan en el avión que las lleva a Grecia.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha movilizado «todos sus recursos consulares y diplomáticos» para «prestar protección continua e ininterrumpida» a los españoles a bordo de la Global Sumud, estando «activos desde el primer día».