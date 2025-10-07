Las mallorquinas de la flotilla alargan sus vacaciones: «Nos quedamos aquí hasta que liberen a Reyes Rigo»

El culebrón de la ridícula Global Sumud Flotilla parece no tener fin. Las dos podemitas mallorquinas recién llegadas a Madrid, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, tras su detención en Israel, alargan sus vacaciones y no regresarán a Mallorca hasta que el país hebreo no libere a la tercera mallorquina de la flotilla, Reyes Rigo, que sigue retenida al haber sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico el pasado domingo.

En vez de esperar en la isla, las dos dirigentes de la formación morada han asegurado que se quedarán en Madrid para exigir al Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez «garantice el inmediato regreso a casa» de Reyes Rigo.

Desde Podemos han manifestado que nadie tiene información sobre el estado de salud ni de cómo está siendo tratada en Israel. Lo único que se conoce es que, en su interrogatorio policial, según publica el medio generalista israelí Mako, Rigo trató de justificar su comportamiento violento y agresivo.

«Los guardias me atacaron. Me defendí. Me golpearon. Me arrastraron a la fuerza. No tuve otra opción», sostuvo la activista mallorquina nacida en Palma.

Para seguir visibilizando la surrealista situación de su compañera de flotilla, Lucía Muñoz y Reyes Rigo seguirán sus particulares vacaciones en la capital de España con la escusa de que exigirán al Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores que actúen de inmediato para obtener información sobre Reyes Rigo, garantizar su seguridad y asegurar su retorno a España.

Por otro lado, las dos podemitas han opinado que el supuesto trato que ellas mismas recibieron, siendo ciudadanas europeas con visibilidad pública, «demuestra la gravedad de la represión ejercida por Israel».

«Si esto ocurre con activistas del norte global, con el mundo mirando, es fácil imaginar lo que se perpetra cada día contra las compañeras del sur global y el propio pueblo palestino», han dicho.

Denuncian haber sufrido «tortura de bajo impacto» en Israel

Según su testimonio, durante los días de reclusión sufrieron «privación del sueño, maltrato físico y psicológico y violencia institucional». Martínez ha explicado que Reyes Rigo fue víctima de un episodio de «extrema violencia» dentro de su celda.

Caber recordar que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez han permanedio detenidas en Israel unos días más de la cuenta al no querer reconocer que entraron ilegalmente en Israel a través de la Global Sumud Flotilla, por lo que han permanecido arrestadas hasta este lunes en la prisión de Sharonim, al sur del país hebreo, a la espera de un juicio rápido.

Ninguna de las dos querían firmar ningún documento que implique reconocer que entraron en Israel por vía marítima de manera ilegal ya que defienden que su travesía con la flotilla «se enmarca en la defensa del pueblo palestino por la vía pacífica y humanitaria», según informó Podemos en una nota de prensa.

Este pasado lunes por la noche llegaron al aeropuerto de Madrid, donde montaron una auténtica performance victimista ante los medios de comunicación al asegurar que sufrieron torturas de bajo impacto. Fueron recibidas entre gritos a favor de Palestina por la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.