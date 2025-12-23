La AEMET pide que nos preparemos en Navidad: nieve, lluvia y frío helador en estas partes de Baleares

La AEMET pide que nos preparemos: nieve, lluvia y frío helador en estas partes de Baleares. Las fiestas de Navidad en las Islas estarán marcadas por unas temperaturas por debajo de lo normal, precipitaciones sostenidas en el tiempo y hasta posibles nevadas por encima de los 900 metros de altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología .

Y es que el frío y las lluvias se mantendrán en el archipiélago balear hasta bien entrado el mes de enero, por lo que la Navidad será fría y pasada por agua.

Para este martes se esperan temperaturas máximas de entre 10 y 14 grados centígrados, cuando lo normal para estas épocas es que se sitúen en los 15 grados. Podría caer algún chubasco aislado y nevar por encima de los 900 metros de altura, es decir, en algunas de las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana.

El miércoles, día de Nochebuena, continuarán los chubascos ocasionales en el conjunto de Baleares, que podrían venir acompañados de tormentas, granizo y nieve. Las temperaturas seguirán siendo frías, con máximas entre los 11ºC y los 14ºC y mínimas de entre -1ºC y 6ºC, por lo que no se descarta la posibilidad de que puedan producirse heladas en Mallorca e Ibiza.

En Navidad, los chubascos ocasionales de los días previos se convertirán en precipitaciones generalizadas. Las temperaturas se prevé que sigan por el estilo, con máximas de entre 11ºC y 15ºC y mínimas de entre 3ºC y 9ºC.

No se esperan cambios para el día 26, Segona Festa en muchos municipios de Baleares, cuando también se prevén lluvias, temperaturas máximas de entre 11ºC y 15ºC y mínimas de entre 4ºC y 9ºC.

Con esta previsión, la recomendación de la Aemet a la ciudadanía es que no se olviden ni del abrigo ni del paraguas a la hora de salir a la calle.

La semana del 29 de diciembre al 4 de enero seguirá predominando la temperatura fría y por debajo de lo normal. Las precipitaciones no remitirán, pero serán menos intensas que en días anteriores. Del 5 al 11 de enero, la semana que marcará el fin de las festividades navideñas, se espera «más de lo mismo», es decir, frío, precipitaciones y alguna nevada.

Es consolida sa nevada a dalt del Puig Major!! pic.twitter.com/6V9BCIyHYq — Albert Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) December 22, 2025

La nieve ya hizo acto de presencia este pasado 22 de diciembre en Mallorca, concretamente en el Puig Major, el punto más alto de la isla. Albert Darder, geógrafo y responsable de la estación meteorológica del Puig Major, publicó en su cuenta oficial de la red social X vídeos e imágenes de la nevada y explicó que desde el año 1994 no había nevado en esta cima el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.