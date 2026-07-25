Formentera también se asoma al abismo de la huelga de recogida de basuras en plena temporada turística

Si esta misma semana era la localidad mallorquina de Sóller, ahora es Formentera la que también se asoma al abismo de la huelga de recogida de basuras en plena temporada turística después de que el sindicato UGT haya registrado el pertinente aviso tras la propuesta de subida salarial del 0% para los próximos cuatro años por parte de la concesionaria de este servicio, PreZero.

Si en el caso de Sóller fue desconvocada in extremis el pasado lunes, habrá que ver si en Formentera sucede igual, después de que este jueves una asamblea de trabajadores aprobara el inicio de un calendario de movilizaciones ante la propuesta económica presentada por la empresa.

Durante la reunión de la comisión negociadora celebrada el 22 de julio, la empresa reiteró su oferta de incremento salarial del 0%, condicionando cualquier mejora futura a una resolución del Consell.

PreZero plantea mantener congeladas las retribuciones actuales y posponer cualquier avance económico a años posteriores, sin ninguna garantía de poder afrontarlos, ha explicado el sindicato.

UGT ha considerado esta propuesta «inasumible», especialmente en un contexto de inflación, encarecimiento del coste de la vida y una crisis habitacional «ingobernable», especialmente en la isla.

El sindicato ha recordado que lleva semanas alertando públicamente de la situación y ha destacado que la plantilla ha mostrado una unidad absoluta, rechazando la congelación salarial y exigiendo un convenio que garantice mejoras reales, estabilidad y reconocimiento del trabajo esencial que realizan durante todo el año, especialmente en temporada alta.

También ha lamentado que, pese a las advertencias y al clima de tensión, la empresa haya optado por bloquear la negociación y trasladar la responsabilidad al Consell, «al que vemos expectante como un torero tras el burladero, sin asumir su corresponsabilidad sobre esta situación».

La convocatoria de huelga se formalizará en las próximas horas y se comunicará al Consell de Formentera, a la empresa y a la ciudadanía. UGT ha reiterado su disposición al diálogo, aunque advierte que la plantilla no aceptará un convenio con subida salarial cero durante cuatro años.

Desde el concesionario se alega que el Consell de Formentera adeuda pagos, lo que le impide ofrecer mejoras salariales a los trabajadores del servicio de residuos y limpieza.

Fue en 2023 cuando el Consell de Formentera adjudicó para los próximos ocho años a PreZero el nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes por 28,2 millones de euros.

El Consell de Formentera ha expresado su preocupación por el anuncio de huelga comunicado por los trabajadores del servicio de recogida de residuos.

«Respetamos plenamente el derecho de los trabajadores a defender sus reivindicaciones, pero también somos conscientes de la importancia esencial que este servicio tiene para la ciudadanía, especialmente en plena temporada turística», ha sostenido en un comunicado.

Para el Consell, la prioridad es garantizar el interés general, preservar la salubridad pública y encontrar una solución lo antes posible.

A pesar de tratarse de un conflicto laboral entre la empresa concesionaria Prezero y sus trabajadores, el Consell asegura que ejercerá todas las funciones de seguimiento y coordinación que le corresponden, en el ámbito de sus competencias, para defender el interés general y garantizar la prestación del servicio.