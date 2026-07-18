El fantasma de la huelga de basuras en pleno verano vuelve a Mallorca: desde este lunes en Sóller

El fantasma de la huelga de basuras en plena temporada turística vuelve a Mallorca. Desde este lunes habrá parón en Sóller y de manera indefinida, y lo tendrán que padecer sus 14.000 vecinos y miles de turistas y visitantes que a diario se desplazan a esta idílica localidad de la protegida Serra de Tramuntana, rodeada por las montañas más altas de la isla.

Se veía venir desde la semana pasada, pero hasta este viernes había esperanzas de que in extremis se alcanzara un acuerdo que evitara ese espantoso escenario que puede derivar, en caso de que se prolongue, en todo un serio problema de salud pública, al que se puede ver abocada la población con temperaturas en las calles que rozan los 40 ºC en toda Mallorca.

Los trabajadores y la dirección de la empresa pública Sóller 2010 no llegaron a un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), por lo que iniciarán la huelga indefinida a partir del próximo lunes a las 22:00 horas.

Este sábado a las 10.00 horas se concentrarán en la plaza principal del municipio contra el bloqueo de la negociación colectiva y el recorte de derechos en esta empresa pública para que «la dirección de Sóller 2010 deje de bloquear la negociación colectiva y cese en su intento de recortar derechos de la plantilla y de amenazar con la privatización de la empresa pública».

Están llamados a secundar la huelga los trabajadores, además de la recogida de residuos y limpieza viaria, los de los servicios de guardería o de la ORA, entre otros.

El pasado mes de abril se firmó un convenio para los próximos tres años que fijó un aumento salarial global durante ese periodo del 25%, algo que parecía que iba a poner fin a un conflicto laboral en Sóller 2010 que ha estallado en el peor momento posible del año.

La central sindical mantiene que la vía para evitar la huelga indefinida pasa por un acuerdo vinculante que garantice, entre otras cuestiones, mantener las retribuciones de los festivos tal y como se han abonado durante más de diez años.

También, entre otras cuestiones, exigen aceptar el protocolo de emergencia climática para proteger la salud de los operarios, renunciar a cualquier subcontratación o privatización; y corregir las carencias del convenio, con su posterior publicación en el boletín oficial.

UGT culpa al Ayuntamiento de dejar este verano el servicio con un tercio del personal, lo que evidencia una “maniobra malintencionada para degradar la limpieza del municipio y justificar una futura privatización».

Por ello acusa a la dirección de la empresa municipal de mentir al asegurar que ha incorporado las reivindicaciones de los trabajadores. Según el sindicato, «quien ha puesto sobre la mesa una nueva y abusiva reivindicación» es la gerencia, que pretende «recortar derechos económicos reconocidos» que ya habían sido firmados.