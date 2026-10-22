Aitana se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista está actualmente en Latinoamérica junto a su gira, Cuarto Azul, donde, además de dejar momentos históricos sobre el escenario, también ha ofrecido una entrevista en las últimas horas que está dando mucho de qué hablar. Y es que parece que la cantante ya no tiene reparo alguno cuando tiene que pronunciarse sobre su vida privada, una máxima que en sus comienzos no era así, pues prefería mantener su intimidad al margen. Es por ello que, en plena gira en la otra punta del mundo, la catalana ha expresado su deseo de vestirse de blanco y de ser madre en un futuro junto a Plex.

Los planes de futuro de Aitana y Plex: boda e hijos

A diferencia de sus anteriores relaciones, Aitana no duda en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de Plex. No ocurrió así con sus primeras parejas. Con Miguel Bernardeau, por ejemplo, siempre fue muy discreta y, además de no pronunciarse sobre el actor, también esquivaba las cámaras en sus planes juntos; con Sebastián Yatra sucedió de la misma manera y con ambos prefirió que no trascendieran detalles de sus historias de amor.

No ha ocurrido así con Plex, que además de compartir imágenes con el youtuber, tampoco tiene reparo en que sea protagonista de sus conciertos y es que hace solo unas semanas, en su fin de gira en Madrid, Aitana contó con su pareja para que fuera un bailarín en su canción más escuchada de los últimos años, Superestrella.

Precisamente, en esta gira en Latinoamérica, Aitana tiene muy presente a su novio y no ha dudado en mencionarlo en su última entrevista. Ha sido en el programa Nadie sabe nada donde la joven artista ha abierto su corazón para confesar que sí, que está «muy enamorada» y que además está muy tranquila en su relación: «Antes era un poco celosa, pero con Dani no lo soy porque me da mucha tranquilidad. Es el mejor del mundo entero».

¿AITANA CASADA? https://t.co/tvXugvOyK6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) October 21, 2026



En esta tertulia, Aitana ha bromeado con que la última vez que acudió «sin novio» y que un año después tiene planes de casarse: «La última vez que vine aquí estaba sin novio y súper triste. Pero ahora ya no, ya me caso y todo». Unas palabras que ha querido matizar porque estos planes no significan que sean inmediatos. «O sea, no me caso literal, digo que ojalá sea ya para toda la vida, a eso me quería referir. No me caso con nadie ni me ha pedido matrimonio», ha explicado. Eso sí, la catalana no oculta su deseo de que todo eso pase: «Pero sí, me haría mucha ilusión casarme, tener hijos y todo. Soy la típica persona para eso». Unas declaraciones que dejan la puerta abierta… ¿A una posible boda en 2027?