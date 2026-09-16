Aitana sorprende en Madrid con un fichaje inesperado: Plex se une a su equipo como bailarín

El cuarto concierto de Aitana en Madrid dejó una de las imágenes más inesperadas de su nueva etapa sobre los escenarios. Cuando el público ya disfrutaba del espectáculo, apareció por sorpresa Plex para acompañar a la artista durante uno de los momentos más comentados de la noche: la interpretación de Superestrella.

La presencia del creador de contenido sobre el escenario no pasó precisamente desapercibida. Plex se convirtió durante unos minutos en uno de los protagonistas del show, ejerciendo de bailarín y compartiendo escenario con Aitana ante un público que reaccionó con entusiasmo al inesperado momento.

La aparición se produjo dentro de la puesta en escena de Superestrella, uno de los temas más reconocibles del repertorio de Aitana. Vestido completamente de blanco, Plex apareció junto a la cantante mientras avanzaba la actuación, protagonizando una coreografía que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

La sorpresa fue precisamente uno de los ingredientes que más llamó la atención de quienes asistieron al concierto. Aitana continuaba con su actuación mientras Plex se integraba en la coreografía, generando una escena especialmente llamativa sobre el escenario. Las imágenes del momento muestran a ambos muy cerca durante la interpretación, con una complicidad escénica que no tardó en convertirse en contenido viral.

El creador, conocido por su enorme presencia en redes sociales, demostró así una faceta diferente a la habitual. Lejos de sus vídeos y contenidos digitales, Plex se puso por una noche en la piel de un bailarín para formar parte del espectáculo de Aitana.

Una sorpresa que nadie esperaba

La estrategia de mantener en secreto su participación hizo que la aparición tuviera todavía más impacto. Los asistentes descubrieron su presencia prácticamente al mismo tiempo que comenzaba la actuación, convirtiendo el momento en uno de los grandes acontecimientos inesperados de esta cuarta cita madrileña.

En redes sociales, los vídeos grabados desde las gradas permiten ver la reacción del público y el momento exacto en el que Plex aparece sobre el escenario. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a compartirse entre los seguidores de ambos, especialmente por la peculiaridad de ver al conocido creador de contenido participando en una actuación musical de estas características.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tu Música Hoy (@tumusicahoy)

La elección de Superestrella tampoco pudo ser más apropiada para una aparición de este calibre. La canción, marcada por una puesta en escena dinámica y una energía especialmente festiva, permitió que Plex se incorporase como parte de la coreografía sin romper el ritmo del espectáculo.

Así, el cuarto concierto de Aitana en Madrid suma una nueva imagen para el recuerdo: la de Plex convertido por sorpresa en bailarín durante Superestrella. Un cameo inesperado que consiguió sacar al público de su rutina habitual de concierto y que, a juzgar por las imágenes que ya circulan por redes, promete convertirse en uno de los momentos más comentados de esta serie de conciertos en la capital.