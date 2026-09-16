Se cumplen 18 años del estreno de la serie que cambió la historia de la ciencia ficción para siempre y es el mejor momento para verla si todavía no lo has hecho

Una de las series de ciencia ficción más valorada por los amantes del género es Fringe, la cual se comenzó a emitir en la cadena de televisión Fox Broadcasting Company el 9 de septiembre de 2008 y que es para muchos una obra maestra. Una mítica ficción creada por J.J. Abrams, conocido por su trabajo en otras series originales como Perdidos o Felicity y películas de éxito como Star Trek, Star Wars y Misión imposible. Este mes de septiembre la serie cumple 18 años desde su estreno en Estados Unidos y los nostálgicos de esta ficción pueden verla en nuestro país plataformas de streaming como HBO Max, Movistar Plus+ o Prime Video. Fringe tiene nada más y nada menos que 5 temporadas y 100 episodios y para muchos es la sucesora de Expediente X. El secreto de su éxito es la combinación de ciencia ficción, misterios ocultos, conocimientos científicos y tecnología.

Además de J. J. Abrams, la serie Fringe fue creada por Alex Kurtzman y Roberto Orci. La serie sigue las misiones de los miembros de la División Fringe de la Oficina Federal de Investigación cuya base se encuentra en Boston y que se encuentra bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. El equipo utiliza métodos de la ciencia fringe para ayudar al FBI a investigar diversos casos inexplicables que están relacionados con un misterioso universo paralelo. Los primeros episodios mantenían un esquema bastante parecido ya que cada semana se desgranaba un caso que tenía una historia relevante de trasfondo.

Uno de los puntos fuertes de esta serie es la genial interpretación de sus tres protagonistas, los actores Anna Torví, Joshua Jackson y John Noble. Esta serie es uno de los pilares de la ciencia ficción junto con las series Expediente X y En los límites de la realidad y la película Un viaje alucinante al fondo de la mente.

¿De qué trata la serie Fringe?

Esta serie cuenta la historia de Olivia Dunhan, una agente del FBI, el brillante aunque peculiar científico Walter Bishop y su hijo Peter, los cuales forman la a llamada División Fringe. Su misión es investigar el fenómeno conocido como El Patrón que está compuesto por una serie de eventos inexplicables que desafían las leyes de la física y la propia ciencia.

La primera temporada se ciñó a la propuesta inicial de en cada episodio ir descubriendo un misterio a la semana como se hacía en la serie Expediente X. Sin embargo, en las siguientes sorprendieron a sus seguidores con el conflicto de un universo paralelo formado por el Universo Azul y el Universo Rojo donde los personajes tenían una versión diferente.

La serie Fringe se convirtió en poco tiempo en todo un fenómeno de audiencia con un promedio inicial de 8.8 millones de espectadores semanales. Ahora la serie se puede disfrutar en plataformas de streaming como HBO Max, Prime Video o Movistar Plus+ y es una buena oportunidad para los aficionados a la ciencia ficción.

La serie Fringe ha obtenido en estos años un total de 18 premios entre los que destacan siete Premios Saturn, el Critics’ Choice Television Award a Mejor actor de reparto en serie de drama y el TV Guide Award a la serie dramática favorita. Hay que comentar que para sus seguidores es una gran injusticia que la serie Fringe fuese ignorada durante años en las categorías principales de galardones como los Globos de Oro o los Emmy. Pese a esta situación, el éxito de la serie es indudable y se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción a nivel mundial.

El reparto de esta serie

Los protagonistas de la serie Fringe son los actores Anna Torv que interpreta el papel de la agente Olivia Dunham, Joshua Jackson el de Peter Bishop y John Noble, el de su padre el doctor Walter Bishop.

También en el reparto están los actores Lance Reddick como el agente especial Phillip Broyles, Jasika Nicole como la agente del FBI Astrid Farnsworth y Blair Brown como Nina Sharp, la directora ejecutiva de la corporación tecnológica Massive Dynamic.

En suma, la serie de ciencia ficción Fringe es una buena opción de los amantes de este género por su original propuesta. Una serie que ha resistido bastante bien el paso del tiempo y que resulta bastante interesante por su mezcla de fantasía y ciencia. Además de esta serie en las plataformas de streaming Prime Video y Disney + se puede ver Expediente X y En los límites de la realidad en Prime Video, Apple TV y Movistar Plus+.